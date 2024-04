Po až tropické první polovině dubna, který byl extrémně teplý, v posledních dnech teploty výrazně poklesly. Hraniční hory zasypal sníh, který se během víkendu dostal i do nižších nadmořských výšek.

Zima se vrací. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jiří Sejkora

Zatímco ještě před týdnem bylo možné i na horách chodit v krátkých trikách a kraťasech, nyní se během několika dní opět proměnily v lyžařský ráj. Především na hřebenech hor připadlo i několik desítek centimetrů doprovázených mrazem. Například na Jizerce v Jizerských horách, která bývá nejchladnějším místem, klesla teplota k minus deseti. Podle Českého hydrometeorologického ústavu na některých stanicích na některých stanicích přibýval mokrý a těžký sníh až rychlostí tři centimetry za hodinu a zároveň se hranice sněhu posouvala do stále nižších nadmořských výšek. Do nedělního dopoledne sněžení nezpůsobilo na severu žádné výraznější dopravní komplikace.

Chladné a na horách až mrazivé počasí očekávají meteorologové i v příštích dnech. Od neděle do středy je v Ústeckém i Libereckém kraji v platnosti výstraha před mrazy. Například na Cínovci by měla teplota klesnout k minus šesti stupňům Celsia, v Liberci má být jen o dva stupně tepleji. Pod bod mrazu by měly teploty klesnout téměř na celém severu Čech i v nížinách. Například v Chomutově by mělo být -2, na Šluknovsku až -5 stupňů Celsia.

