FOTO: Panečku, to bývaly zimy! Podívejte, i v Ústí se dalo na ulici sáňkovat

Zima letos překvapila už z kraje prosince. Leckde se na kopcích už dají najít i skoro půlmetrové vrstvy sněhu. Z let minulých si přitom pamatujeme spíš Vánoce na blátě a suché holomrazy, nebo naopak náledí od půlky ledna do půlky února. Jenže to takhle vždycky nebývalo a staré fotografie od konce 19. století, postupně až k roku 2010 nám ukazují sněhovou čepici i v průmyslovém Ústí nad Labem.

Nejnižší teploty v Ústí nad Labem byly v dávnější historii 11. ledna 1940, hodnota -22,6 °C; v novější pak 29. prosince 1996 na stanici Mánesovy sady -23 °C. | Foto: Muzeum města Ústí nad Labem