Na opravy a rolbu chce vedení klubu získat peníze z dotační výzvy Národní sportovní agentury (NSA). Pokud to dobře dopadne, náklady by to zaplatilo ze sedmdesáti procent. Ústečtí radní proto slíbili, že by zbývající finance poskytli z rozpočtu města. Obdobně by hokejisté a město rádi získali podporu i na kompletní velkou rekonstrukci celé haly, která masivní investici zažila naposled před téměř dvěma dekádami.

Jízdenky v MHD zdraží na 24 korun. To je na defenestraci, hrozí Ústečané

Výkonný ředitel HC Slovan Vladimír Evan uvedl, že spolek zimní stadion v Ústí nad Labem provozuje od začátku letošního července. Společně s ústeckým magistrátem nyní spolupracují na optimalizaci jeho provozu. „Naším společným cílem je dlouhodobá efektivita v oblasti provozu a plánování investic. Známe možnosti, ale zároveň i potřeby haly, a proto jsme požádali NSA o dotaci na modernizaci a technické zhodnocení na rok 2023. Určitě chceme pokračovat v dalších investičních pobídkách, abychom získali odpovídající sportovní zázemí a zefektivnili provoz haly i vzhledem k tomu, že poslední významná investice do ní byla v roce 2005,“ vysvětlil.

S druhou halou se počítá

S rekonstrukcí hokejové haly souvisí i stavba další ledové plochy. Využívaly by ji nejen hokejisté, ať už reprezentace nebo mládež, ale třeba i krasobruslaři a veřejnost. Ta už měla dávno stát, město kvůli ní před časem srovnalo se zemí starou jízdárnu, aby pro stavbu získalo a připravilo pozemek. Původně ji měla postavit společnost Padok Sampi, provozovat patnáct let a poté ji předat zpět městu.

Jenže smlouva, kterou město s firmou uzavřelo, prý byla od začátku neplatná, jelikož v ní byla ujednání, která zákon neumožňuje. Také se městu nechtělo platit za hodiny bruslení pro školy a školky, které chtěla společnost jako garanci zisku. Navíc mateřská společnost Padoku, pojmenovaná Vedepet, zkrachovala a byl na ni vyhlášen konkurz.

Výměna dlažby v Revoluční ulici lidi rozčílila. Budou v ní ale památné kameny

Vedení města se přesto záměru nevzdává i vzhledem k tomu, že Ústí je jediným krajským městem v republice, které má jen jednu zimní halu. Alespoň tedy podle radního pro rozvoj a investice Pavla Tošovského. „Je to v dlouhodobém plánu, stejně jako kompletní rekonstrukce stávající ledové haly. Chtěli bychom opět požádat o dotace NSA, což je vlastně stejný zdroj financování, jako pro aktuální připravované opravy zimního stadionu. Zatím jsme o tom nejednali, o rozpočtu budeme hovořit až zhruba za týden,“ informoval.

Obdobně se vyjádřil i náměstek primátora Bohumil Ježek. „Já bych samozřejmě byl rád, kdybychom mohli kompletně zrekonstruovat zimní stadion nebo postavit další ledovou plochu. Musíme ale mít v současné nelehké době na paměti finanční kondici města a podle toho plánovat naše investice. Přednost mají ty urgentní a důležitější. Ale o rozpočtu na příští rok teprve hovořit budeme,“ dodal Ježek.