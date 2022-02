Náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS), který má na starosti majetkové záležitosti a dotace, k tomu poznamenal, že právě pronájem vidí jako dobrou cestu, jak podmínky sportů srovnat. „Samozřejmě, hokejisté budou muset zachovat nájemní smlouvy na jednotlivé prostory s ostatními nájemci a zachovat veřejné bruslení. Původně také měli nižší nájem. Nyní budou dostávat dotaci na provoz haly a starat se o ni. Dotace ze sportovního kalendáře je stanovena zvlášť, s tímto příspěvkem jinak nesouvisí,“ upřesnil.

Nájemní smlouva je na deset let, s ročním nájmem 900 tisíc korun bez DPH. Celková dotace bude přesahovat 11,93 milionu korun. Obsahuje příspěvky na opravy do 1,2 milionu ročně, infrastrukturu, energie a další. „Město jako pronajímatel bude hradit skutečné náklady na energie spotřebované při provozu areálu do maximální výše spotřeby elektrické energie 2,446 milionu, vodného 610 tisíc a tepla 1,78 milionu včetně DPH ročně,“ informovala ústecká mluvčí Romana Macová.

Ústeckou lanovku letos čeká mimořádná třítýdenní odstávka. Kvůli údržbě

O zimní stadion v současné době pečují na základě zřizovací listiny Městské služby Ústí nad Labem. Město si od jeho pronájmu slibuje úspory v nákladech na správu a provoz areálu, možnost získání dotací na rozvoj areálu hokejovým spolkem a další. Co se veřejného bruslení týká, spolek coby nájemce jej bude muset zajistit minimálně dvakrát týdně v rozsahu nejméně dvou hodin. V době jarních prázdnin minimálně třikrát týdně po dvou hodinách. Spolek taky bude muset halu rezervovat dvakrát ročně pro výpůjčku kvůli pořádání městských akcí. Jinak bude zodpovídat za zajištění správy, provozu, ochrany a údržby včetně revizí a servisů. Dále pronajímat bude moci prostory v areálu pouze po předchozím souhlasu města coby vlastníka. Než bude smlouva podepsaná, zaplatí kauci ve výši jednoho měsíčního nájmu, tedy 75 tisíc korun.

O možnost pronájmu požádal sám spolek HC Slovan poté, co se na tom dohodl s vedením města. „Věříme, že by to mohlo fungovat. Podobně jako fotbalistům. Jsem optimista. Žádali jsme o to už před lety, ale nedopadlo to. Teď jsme to otevřeli znovu a považuji to za oboustranně racionální jednání. Jako spolek máme k zimnímu stadionu vztah, sídlíme tu, jako spolek můžeme žádat o dotace. Stadion potřebuje spoustu věcí, například poslední velká investice byla v roce 2004, je třeba pracovat,“ dodal klubový činovník Vladimír Evan.