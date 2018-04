Žirafí samec Saul z ústecké zoo zůstane naživu díky kastraci

Ústí nad Labem - Zatímco žirafí samec Bastiaan se loni nevyhnul utracení, dospívajícího Saula z ústeckého stáda žiraf Rothschildových čeká radostnější osud. Nový plán regulace žirafí populace zoologická zahrada v jeho případě vyřeší kastrací.

Zoo Ústí nad Labem - ilustrační foto. Žirafa RotschildovaFoto: Deník/Roman Nešetřil

„Naše zoo má etický závazek dodržovat doporučení odborníků, kterým je jak euthanazie, tak i další prostředky pro zabránění reprodukce zvířete. My jsme se snažili o příznivější řešení tohoto problému. A to i z důvodu příslibu na umístění kastrovaného samce mimo členskou zoo Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií,“ sdělil ředitel ústecké zahrady Roman Končel.

Kastrace u žiraf je komplikovaným zákrokem. „Riziko úhynu během operace je vysoké a následné ošetření během rekonvalescence je téměř nemožné. I tak jsme se pro tuto variantu rozhodli,“ vysvětlil zoolog Lukáš Štěrba.

Náročný zákrok trval hodinu a půl. „Během operace je nutné držet kvůli oběhu krve krk a hlavu ve vzpřímené poloze a věnovat zvýšenou pozornost všem reakcím zvířete,“ popsala mluvčí zahrady Věra Vrabcová.

Samce následně probudili, za pomoci chovatelů se ihned postavil. „První dny po zákroku zůstával oddělený ve vnitřní expozici, dostával léky a byl monitorován. Poprvé do venkovního výběhu jsme ho vypustili 10. dubna,“ doplnila Vrabcová.

Kastrace podle zahrady splnila i výzkumný účel. Veterináři předali varlata berlínským výzkumníkům, kteří se zabývají i problematikou reprodukce zvířat v zoologických zahradách.

V nejbližších týdnech čeká kastrace i druhého samce.

„Chov žiraf Rothschildových v Evropě se dostává do slepé uličky. Kapacita je naplněna a díky kvalitní péči v posledních letech se rodí více mláďat, než lze umístit. Podle nového plánu lze do chovu zařadit pouze jedince, u kterých je známo více než 75% rodokmenu, aby populace chovaná v lidské péči byla geneticky co nejpříznivější. Ani jeden z našich dvou mladých samců tuto podmínku nesplňuje,“ připomněl Končel.