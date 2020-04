„Jedná se o podporu drobných podnikatelů do pěti zaměstnanců, to znamená těch nejpotřebnějších, na které asi současná situace doléhá nejvíce,“ přiblížil hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM).

Peníze kraj rozdělí rovnoměrně po jednotlivých okresech, na každý bude deset milionů korun. Podle statistických údajů je v regionu až 60 tisíc OSVČ. „Je to zhruba pro 2 800 podnikatelů v celém kraji. Nejvíc tam vidím ty nejdrobnější podnikatele jako kadeřnice, lidi, kteří mají malé obchůdky, momentálně žádný příjem nemají a na určitý moment by jim to mohlo pomoci,“ dodal Bubeníček. Celkově kraj vyjde podpora na 70 milionů.

Systém podávání žádostí o podporu bude podobný jako u kotlíkových dotací. Tedy kdo se po startu programu 11. května elektronicky přihlásí, ten má na dotaci za splnění podmínek nárok. Dostalo by se tak na prvních 400 oprávněných žadatelů z každého okresu. Tento počet ne každý považoval za uspokojující. Zastupitel za ODS a teplický primátor Hynek Hanza navrhoval snížit částku na 15 tisíc, aby se dostalo na víc podnikatelů, jeho protinávrh ale nebyl přijat. Diskuze se strhla i ohledně metodiky či případného opakování dotace v blízké budoucnosti.

Příjem dotace má podmínku, aby podpoření OSVČ podnikali dál, tedy minimálně do konce roku svou živnost udrželi. „Věřím, že i s podporou státu by se jim to mělo podařit. Byl bych velice rád, aby ani v našem kraji drobní podnikatelé nezmizeli, protože to je jeden ze základů, aby kraj dobře fungoval,“ uzavřel Bubeníček.