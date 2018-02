Zklamané Dobětice. Předzahrádky na sídlišti město lidem zatím neprodá

Ústí nad Labem - Omšelý trávník, sem tam nějaké křoví a velké množství psích exkrementů. Tak vypadají mnohé předzahrádky na sídlišti Dobětice v Ústí.

Předzahrádky na sídlišti v Doběticích.Foto: Deník/Kristián Šujan

Zhruba dvou až třímetrové pruhy mezi panelovými domy a chodníky patří městu. Zdejší obyvatelé se už několik let pokouší tyto předzahrádky získat do svého vlastnictví, aby se o ně mohli starat.

ZÁJEM MAJÍ STOVKY BYTŮ

Několik míst se zelení si už lidé vylepšili. Vysázeli na nich květiny a vytvořili i malé plůtky, aby jim sem nechodili psi. “Jsem v důchodu, takže jsem kolikrát šťastná, že můžu vylézt za barák. Sestřičky z důchoďáku sem jezdí s lidmi na vozíku, sednou si na lavičku a těší se z toho. Když přijde jaro a začne to kvést, je to nádhera,” říká místní obyvatelka Zdeňka Kašková.

Zájem o koupi předzahrádek mají řádově stovky bytů z ulic Brandtova, Jizerská a Rabasova. “Pro nás to sice znamená zvýšené náklady, ale chceme to tu mít hezčí. Vysázíme květiny, uděláme skalky. Myslím si, že se o předzahrádky dovedeme starat lépe než město, protože je máme dennodenně na očích. Zlepší se nám tím i bydlení a prostředí, ve kterém žijeme,“ říká předseda představenstva stavebního bytového družstva Dobětice Daniel Jareš.

Podle znaleckého posudku obvodu je cena za metr čtvereční předzahrádek 2,60 korun, obyvatelé nabídli dokonce 10 korun.

“Dali jsme ke schválení ulici Brandtovu, která se současným vedením úřadu jedná už dva roky. Prvotní příčinou je narovnání vztahů, část občanů má předzahrádky ve svém vlastnictví, část kvůli spěchající privatizaci ne. Jako obvod bychom ušetřili za roční údržbu 44 tisíc korun,” říká starostka Severní Terasy Renata Zrníková.

MAGISTRÁT PRODEJ NEDOPORUČIL

Posvěcení radnice ovšem nestačí. Ze zákona je potřebný taktéž souhlas magistrátu. A tady obyvatelé narazili na překážku. Odbor investic a územního plánování včetně právního odboru magistrátu totiž prodej nedoporučily.

„Město není proti prodeji takovýchto typů pozemku, odpadly by mu náklady na jejich údržbu. Bohužel ale tyto pozemky v Brandtově ulici jsou v územním plánu vedeny jako veřejné prostranství a i po případném prodeji soukromým vlastníkům zůstanou veřejným prostranstvím. Má to určité právní důsledky,” vysvětluje náměstek primátorky a místostarosta Severní Terasy Pavel Dufek.

Podle něj se musí počkat, až se změní charakter předzahrádek v novém územním plánu. “Prodeji pak nebude nic bránit. Podnět pro změnu územního plánu již byl podán. Radnice obvodu má i nyní možnost pozemek pronajmout nebo svěřit do péče zájemcům nebo poskytnout formou výpůjčky zájemcům, aby mohli pozemek udržovat dle svých představ,“ zmiňuje Dufek.

Starostka Zrníková ale věří, že se věc podaří vyřešit po jednání s primátorkou města. “Vyvolám společné jednání s paní primátorkou a obyvateli ze sídliště, abychom si věc vysvětlili,” uvedla Zrníková. „Půjdeme tam určitě také a paní starostku podpoříme,“ doplnil ji Jareš.

Zda případná schůzka něco změní, ovšem není zřejmé. „Rozhodně nemohu zasahovat do rozhodnutí a výkonu státní správy úřadu, ale jednoznačně jsem pro to, aby se podle statutu k potřebám obyvatel vyjádřilo zastupitelstvo obvodu. Ten by měl postupovat dle statutu, který jasně říká, jak v případě úředního nesouhlasu postupovat,“ reagovala primátorka Věra Nechybová.