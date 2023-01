Neprojeli. První zkouška hasičů na sídlištích v Ústí přinesla vážné varování

Museli pustit sirénu, pak dokonce volat strážníky. Hasiči v Ústí nad Labem to neměli ve středu 11. ledna večer jednoduché. Na několika sídlištích prověřovali, zda kvůli zaparkovaným automobilům místních vůbec projedou. A museli konstatovat, že kdyby šlo "do tuhého", měli by problém.

Hasiči ve středu 11. ledna večer testovali průjezdnost své techniky sídlišti v ústeckých částech Všebořice, Bukov a Pod Holoměří | Foto: HZS Ústeckého kraje