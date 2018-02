Zlá chřipka ovládá Ústecký kraj a bolí

Ústecký kraj - Nemoc řádí v našem regionu už třetí týden. Případů neubývá.

Kapesníky jsou v těchto dnech pro tisíce obyvatelů Ústeckého kraje předmětem denní potřeby stejně jako mentolové bonbony či spreje. Kýchá skoro každý a cesta MHD se téměř rovná jistotě nakažení. Chřipka v regionu nepolevuje.

Stejný stav jako minulý týden panuje i ve školách a školkách. „Nyní nám chybí asi polovina ze 108 dětí,“ konstatovala ředitelka Mateřské školy Pomněnka v Krásném Březně Denisa Bukorová. „A nejsou to jen děti, přibývá i nemocných rodičů a také personálu školky,“ povzdechla si.

Epidemie chřipky a respiračních chorob udeřila v plné síle. „Méně dětí kvůli nemocem bývá vždy na přelomu roku, ale tak málo jich dlouho nepamatuji. Navíc to teď začínají od dětí dostávat dospělí. Až padneme i my, tak nevím,“ dodala.

Na nemocnost žáků si naopak nestěžuje ředitel ZŠ Mírová na Severní Terase Kamil Veigend. „V jedné třídě máme nemocných pár dětí, zhruba od jednoho do tří,“ uvedl.

„JE TO PŘÍŠERNÉ“

Jak ubývá dětí ve třídách a dospělých v zaměstnáních, plní se ordinace. „Dnes to bylo příšerné. Asi začala druhá vlna,“ soudila lékařka Ivana Jakabčinová ze zdravotnického střediska Bukov na Masarykově třídě.

„Minulý týden už to bylo lepší a nyní opět hrůza. Čekárna je plná od rána, lidé ani nemají v ordinaci kde sedět. Jsou to vše virózy, dělali jsme CRP, nemají bakteriální infekce. Jsou to chřipky a respirační infekce,“ upozornila praktická lékařka.

„Mám tu jen pracující dospělé, vypisuji jim neschopenky. Senioři ke mně nyní nechodí, asi sedí doma s dětmi,“ myslí si Jakabčinová, která také nabízí tipy pro prevenci těchto chorob: vyhýbat se prostorám, kde je hodně lidí, nejezdit MHD, nenavštěvovat obchody a hodně pít.

„Vše to jsou choroby, na které moc nemáme léky. Letos infekce trvají minimálně deset dnů. Lidem doporučuji přijít si pro neschopenku, lehnout si doma, vypotit se a pít čaje s medem,“ radí praktická lékařka.

NA OČKOVÁNÍ JE POZDĚ

Podle údajů Krajské hygienické stanice (KHS) je v celém Ústeckém kraji 1990 akutních respiračních infekcí na 100 tisíc obyvatel.

„V Ústí nad Labem je to 1724 nemocných na 100 tisíc obyvatel, přičemž epidemický práh je 1600. V létě to bývá 100 až 200 případů, na podzim a na jaře, není-li epidemie, to bývá okolo 1200 případů. Jakmile to ale překročí 1600 případů na 100 tisíc obyvatel, je to epidemie. A tu zde nyní máme už třetí týden,“ konstatovala ředitelka KHS Lenka Šimůnková.

V těchto dnech jsou si čísla nemocnosti v jednotlivých okresech Ústeckého kraje dost podobná: „Pod dva tisíce mají ještě v Děčíně, je to 1880 lidi. Chomutov jich má více než dva tisíce, Litoměřice 2029, Louny hlásí nemocnost 2300. Most má 1928 lidí, Teplice, kde byly v minulém týdnu jarní prázdniny, 1835. A samotné Ústí nad Labem, které má před prázdninami, hlásí nemocnost 1724,“ informovala ředitelka KHS Šimůnková.

„Srovnáme-li čísla s minulým a předminulým týdnem, vidíme, že se epidemie stále drží na vrcholu,“ dodala hygienička. Co tedy čtenářům poradí?

„Na očkování je už pozdě, lidé už mohou jen posilovat imunitní systém. Znamená to jíst vitamíny, ovoce a zeleninu, otužovat se a zbytečně se nezdržovat v prostorách s větší koncentrací obyvatel. Ale to ti, kteří chodí do školy a musí jezdit dopravními prostředky, moc plnit nemohou,“ připomněla ředitelka KHS.