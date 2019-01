Neštěmice – Drzost zlodějů kovů nezná mezí. Ústečtí strážníci a obyvatelé Neštěmic se o tom mohli naposledy přesvědčit o tomto víkendu.

Zloději kovů si vykopali čtyřmetrový tunel pod silnicí v Neštěmicích. | Foto: Městská policie Ústí nad Labem

Nenechavci totiž, namísto aby vybili svou přebytečnou energii v zaměstnání, vykopali raději zhruba čtyřmetrový tunel pod silnicí, aby se lépe ke svému lupu mohli dostat.

Ústeckému deníku to potvrdil zástupce ředitele městské policie Jan Novotný. „Je to až neuvěřitelné, co všechno zkoušejí," podotkl Novotný.

