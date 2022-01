Žlutý prášek se začal v ulicích objevovat od vánočních svátků. „Měl jsem to na autě. Když jsem to dal dolů, zase to tam napadalo. Jemný žlutý prach,“ komentoval na sociálních sítích Ústečan Karel Záleský. „Takový jemný poprašek u nás v ulici, také na autech to bylo,“ potvrdil také Miroslav Hulák s tím, že žlutý prach se na Střekově objevoval několik dní.

Veřejnost upozornila na neobvyklou situaci ústecké strážníky, ti následně informovali také Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP). Její inspektoři potvrdili, že poprašek neohrožoval zdraví lidí. „Nehrozilo žádné nebezpečí, jednalo se o prášek, který vzniká při zpracování řepky,“ uvedl Pavel Grund ředitel ústeckého oblastního inspektorátu ČIŽP.

Strážníci i inspekce životního prostředí potvrdili, že žlutý prach pochází ze zpracování řepky ve společnosti Viterra Czech. Firma vyrábějící oleje v bývalém areálu Setuzy měla problémy s filtračním zařízením. „Na základě stížností od obyvatel jsme provedli ve společnosti kontrolu, při které bylo zjištěno, že firma měla problémy s filtrací. Došlo tam k poruše odlučovače, který zachycuje částečky z řepky. Byla tam zastavena výroba a začala oprava,“ pokračoval Pavel Grund z ČIŽP.

Poruchu potrvrdila také společnost Viterra Czech, v těchto dnech by už měla být oprava dokončena. „Druhého ledna byla kompletně odstavena výroba provozu lisovny v Ústí nad Labem z důvodu ucpání cyklonového separátoru, který je součástí systému odlučování prachu. Toto způsobilo zvýšení koncentrace prachových částic krmné suroviny, které nepředstavují jakékoli ohrožení zdraví,“ sdělil na dotaz Deníku ředitel společnosti Viterra Czech Jakub Reil.

Od začátku roku pak probíhalo čištění části filtračního zařízení, aby opět fungovalo tak jak má a mohla se znovu rozjet výroba. „Poskytujeme plnou součinnost všem dotčeným orgánům státní správy. Nadále spolupracujeme s relevantními institucemi a kontinuálně hledáme nové cesty a technologie pro zlepšování životního prostředí,“ dodal po události Jakub Reil.