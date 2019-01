Předlice - Motoristé mířící z Chabařovic do Ústí se začali vyhýbat křižovatce směrem na Globus.

Na cestě z města ke Globusu je nyní na rušné křižovatce jiné dopravní značení. | Foto: DENÍK/Vít Lukáš

Spousty ohlasů mezi řidiči stále vyvolává změna dopravního značení na křižovatce ulic Tovární Majakovského Hrbovická. Někteří se raději místu vyhnou.

Pavla Kratochvílová, která jezdí z Chabařovic denně do práce na Klíši, raději volí cestu o křižovatku blíže ve směru jízdy. „Raději uhnu na Klíši už v Hrbovické do ulice U Vlečky. Co udělali hlavní směrem ke Globusu, tak jsem musela čekat směrem do Tovární i několik minut," uvedla řidička.

Ústečan Martin Karásek si změnu přednosti v jízdě chválí. „Jezdím tam tudy dnes a denně. Ze začátku to na křižovatce byl pěkný chaos, ale už si na to většina Ústečanů zvykla. Potíž byla v tom, že spousta lidí jezdí popaměti. Dokonce bych řekl, že se změnou přednosti spousta řidičů raději křižovatce vyhne a snížila se tím hustota provozu," řekl Karásek.

O tom se přesvědčil i reportér Deníku. Ve čtvrtek okolo šesté hodiny večerní, kdy se na křižovatce v předešlých týdnech ve všední den tvořily kolony aut, na ní bylo prázdno.

Dočasná změna dopravního značení

Vedoucí odboru dopravy ústeckého magistrátu Dalibor Dařílek uvedl, že ke změně přednosti v jízdě přistoupili kvůli výstavbě protipovodňových opatření v centru Ústí. „Tím, že se nedá jet do Trmic a přilehlých obcí Žižkovou ulicí, jsme dopravní značení upravili, aby jsme docílili plynulejší dopravy," doplnil vedoucí odboru.

Po dokončení výstavby protipovodňových opatření v centru města přednost úředníci vrátí zpátky směrem na Chabařovice. „Změna přednosti v jízdě je jen dočasná. Až budou moci řidiči jezdit z Přístavní ulice po kruhovém objezdu pod Větruší do Žižkovy ulice, vrátíme v křižovatce z Předlic na Globus značení do původního stavu" řekl Dalibor Dařílek.

Mluvčí ústecké policie Valerie Bartošová uvedla, že během změny přednosti v jízdě dosud nemuseli řešit dopravní hlídky na křižovatce žádnou nehodu. „Co jsme ale zaznamenali při změně dopravních značek, že je někteří řidiči nerespektují. Například policisté museli z centra města vyvádět kamion, jehož řidič nerespektoval značky u na na začátku objízdné trasy, dojel do centra a uvízl v pasti nízkých podjezdů," doplnila ústecká policejní mluvčí.

Výstavba kruháku v nedohlednu

Ústečtí úředníci plánují v budoucnu v Předlicích v ulici Tovární místo křižovatky směrem na Globus postavit kruhový objezd. „Už jsou hotové plány, v podstatě se jen čeká na jeho schválení," dodal Dařílek.

S dopravními změnami v centru Ústí a Předlicích musí řidiči počítat do 8. prosince.