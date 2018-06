Změny řidičáků: Zmizí z nich údaj o bydlišti, papírová fotka už nebude potřeba

Informační technologie - Informační technologie Systémoví analytici 30 000 Kč

Systémoví analytici Programátor analytik. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Revoluční č.p. 1930/86, Ústí nad Labem., Pracovní náplň:, správa ERP systému v roli analytika a programátora pro oblasti financí, prodeje a CRM, poskytování uživatelské podpory, včetně školení a provozní dokumentace, analýza zákaznických požadavků a firemních procesů, vývoj a realizace změnových požadavků, komunikace s dodavatelem IS při řešení problémů nebo rozvoji IS, zapojení do projektů rozvoje a správy IS, Požadujeme:, znalost alespoň některého ERP systému na úrovni správce nebo konzultanta, výhodou je , znalost Microsoft Dynamics AX a jazyka X++, orientace v podnikových procesech , výborné analytické schopnosti, logické myšlení a kladný vztah k programování, schopnost týmové spolupráce, ukončené VŠ případně SŠ vzdělání, podstatné jsou ale dovednosti, komunikativní znalost angličtiny , Nabízíme:, samostatnou práci ve společnosti zajišťující IT služby pro Spolek pro chemickou a hutní výrobu , v Ústí nad Labem , 5 týdnů dovolené , zaměstnání v centru města Ústí nad Labem , příspěvek na penzijní připojištění a zvýhodněné stravování, další zaměstnanecké výhody, Ostatní sdělení:, pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností dalšího prodloužení dle pracovních výsledků, zkušební doba 3 měsíce, Kontakt:, hlásit se osobně od 07:00 do 15:00 hod na uvedené adrese. Pracoviště: Css, a.s., Revoluční, č.p. 1930, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Jana Hlávková, +420 477 163 107.