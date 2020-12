„Navrhuji vybudovat tunel pod západním nádražím do Žižkovy ulice.“ „Máme kupní smlouvu s městem na parcelu, chceme vybudovat bytový dům.“ „Plánujeme rekonstrukci dětského hřiště.“ „Nemůžeme provést byť drobnou výstavbu ve výrobním areálu.“ „Potřebujeme parkoviště a plochu pro nádoby na odpadky, ale nemůžeme na to použít nevyužitý trávník.“ Všechny tyto citáty mají společného jmenovatele: nutnost provést změnu v platném územním plánu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Monika Dorňáková

Roky to nebylo možné, protože ústecké zastupitelstvo rozhodlo, že nebude žádné územní změny provádět, dokud nebude hotový nový územní plán. V podstatě to paralyzovalo rozvoj celého území města a znemožnilo investice vyvolané potřebami Ústečanů, firem, ale i samospráv. Úřad podobné požadavky shromažďoval pouze jako podněty do návrhu na nový územní plán. Teď je ale všechno jinak, protože nový plán nebude hotový ještě pár let. Zastupitelé totiž rozhodli, že se, mimo jiného, budou věnovat i změnám v plánu aktuálně platném.