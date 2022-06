Ztratili se, nebo utekli. Prostě se po nich slehla zem, zmizeli. Jedny pohřešují jejich blízcí, druhé hledají kriminalisté kvůli podezření z účasti na nějakém trestném činu. Na Ústecku takto policisté pátrají po devětatřiceti mužích a šestnácti ženách. Jsou to lidé mladí, staří i středního věku. A nejen české národnosti. Najdeme mezi nimi Afričana, Vietnamce i Romy. Některé ženy a někteří muži jsou v pátrání i více než jednu a půl dekády.

Mezi fotografiemi kriminálníků, jichž by se člověk lekl už od pohledu, jsou i takové, při nichž se chce spíš plakat. Nejen proto, že jsou to děti. Ale i kvůli tomu, že jejich osud je už znám a v jednom případě si pachatel dokonce už dávno odseděl svůj trest ve vězení. Proč tedy zůstávají v pátrání? Protože kriminalistům stále chybí jeden velmi důležitý díl skládanky.

Zmizel, ztratil se... Policisté v kraji ročně hledají tři stovky našich blízkých

Doposud živé je už patnáct let trvající pátrání po Tutu Kapanga Thompsonovi. Byl hlavou gangu jednadvaceti českých pašeráků operujících v trojúhelníku Střední a Jižní Ameriky. Odtud putovali s kokainem do Nizozemí, a pak drogy pašovali do Německa, Švýcarska, Belgie a České republiky. Thompson unikl zatýkání jen proto, že se zrovna nacházel v Beneluxu.

O sedmnáct let hledaném Afričanovi Richardu Dzukeym z Ghany se zmiňuje už 24. dubna 2002 také americký server OffshoreAlert.com spolu s dvěma českými jmény. „Žádost o jmenování komisaře pro shromažďování důkazů pro trestní vyšetřování Richarda Dzukeyho, Martina Mankoše a Karla Hofmanna v České republice pro údajné podvody,“ píše se zde.

Do současné doby se například nepodařilo najít Irenu Torákovou. Měla bydliště na Ústecku, ale naposledy byla spatřena ve čtvrtek 21. května 2019 při odchodu ze zdravotnického zařízení na Roudnicku. Doposud se nevrátila a nepodala o sobě žádnou zprávu. Její současný pobyt není znám. Jejím zvláštním znamením je jizva od ramene k předloktí na pravé paži.

Míša nebyla doma už pět let. Co se stalo? Kriminalisté pátrají dál

Mezi pohřešovanými najdeme i fotografii školačky Michaely Patricie Muzikářové, která se za záhadných okolností ztratila před více než pěti lety. Pátrá se po ní už od 11. ledna 2017.

Malou Michaelu pravděpodobně zneužil a zavraždil pedofilní přítel její matky. „Nejpravděpodobnější verzí se jeví ta, že pachatelem únosu je Otakar S. Pohřešovaná s ním odešla dobrovolně, buď pod nějakou legendou, nebo protože spolu byli domluvení a během únosu došlo k nešťastné události, která vedla k její smrti (například hádka, předávkování léky),“ píše se ve vyšetřovacím spisu. Tělo dvanáctileté dívenky pachatel nejspíš ukryl někde na Karlovarsku či Plzeňsku v bývalém vojenském prostoru. Oběsil se 20 dní po Míšině zmizení.

Pětačtyřicetiletá Vlasta Führichová z ústeckého Vaňova zmizela 23. února 2008. Její příbuzní to sledovali s obavami. Nepřišla totiž do práce, přitom měla pověst spolehlivé a pohodové zdravotní sestry. Její dcera se ptala na sociálních sítích, zda ji někdo neviděl, bratr podával svědectví, že ten den, kdy zmizela, viděli jen jejího přítele Petra Jaroše. Ten se také nakonec v úterý 29. dubna 2008 večer kriminalistům přiznal, že ji zavraždil a tělo hodil do kontejneru na odpadky. Nikdy se ovšem nenašlo. Patří k nejstarším případům pohřešovaných, či hledaných žen v ústeckém okrese. Ze stejného roku je v pátrání ještě Daniela Chinedu. Z mužů jsou na Ústecku nejdéle hledáni právě Richard Dzukey z Ghany nebo Ústečan Libor Lehečka, oba už od roku 2003.

Vražda? Útěk? Matka čtyř dětí Jana záhadně zmizela už před devíti lety

Policisté také dodnes hledají malého chlapce Patrika Tuťa. V roce 2012 spadl v ústecké čtvrti Předlice do Ždírnického potoka, jež v Trmicích ústí do řeky Bíliny, a utopil se. Nikdy jeho tělo nenašli.

Všechny tři popisované případy pohřešovaných, kteří už zřejmě odešli z tohoto světa, mají společného jmenovatele. Vyšetřovatelé dodnes nenašli jejich ostatky. Jak vysvětlila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová, proto tehdy devítiletý chlapeček, dvanáctiletá dívka a pětačtyřicetiletá zdravotnice zůstávají v pátraní. „Ačkoli máme indicie, co se s nimi mohlo stát, známe pravděpodobného pachatele, nebo se pachatel přiznal, nemáme tělo, a proto jsou uváděni jako pohřešovaní,“ dodala.