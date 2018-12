Zmizí největší ostuda Ústí. V poledne padne první dům v ulici Na Nivách

Ústí nad Labem - Ulice Na Nivách to má spočítané. Co zde v budoucnu bude, však zatím není jasné.

Největší ústecká ostuda s úderem páteční dvanácté hodiny začne mizet ze světa. Speciální demoliční bagr se zakousne do první ruiny v ulici Na Nivách. Bourání nebezpečných trosek činžovních domů město rozdělilo do dvou etap.

Nejprve padne k zemi šest domů na pravé straně ulice, což potrvá čtyři měsíce. Demolice dvanácti domů na levé straně začne dle předpokladů v září příštího roku a skončí nejpozději za šest měsíců.

„Domy získal soukromý vlastník, rychle zchátraly a jejich rekonstrukce už nebyla ekonomicky ani technicky možná. Městu se je podařilo i s pozemky vykoupit. O dalším využití uvolněných pozemků zatím není rozhodnuto,“ informovala mluvčí města Romana Macová.

Do výběrového řízení se přihlásilo osm zájemců. Výběrová komise radním doporučila zakázku přidělit společnosti Klement, která nabídla cenu 6,6 milionu korun bez DPH. Předpokládanou hodnotu demolice přitom magistrátní plánovači původně stanovili na 16,5 milionu.

Co bude dál? Jednou z možností je například vybudování malometrážních bytů pro mladé rodiny. Podobnou vizi nabízí projekt firmy Dobrovský, která pro ulici Na Nivách zpracovala návrh viladomů. Opozice si zde ovšem dovede představit výstavbu bytových domů jen stěží, a to kvůli průmyslové zóně v sousedství, skládkám a dalším problémům.

Architekt a opoziční zastupitel za hnutí PRO! Ústí Jan Hrouda proto upozornil, že pokud by tu měly nějaké bytové domy vyrůst, bude to chtít lokalitu uchopit v širším kontextu.

Uzavření ulice Na Nivách v červnu 2012:

„Třeba to fungovat bude, ale je potřeba nejprve urbanisticky propojit Předlice s Klíší. Ta oblast je velmi problematická. Přiznám se, že je to pro mě z tohoto pohledu docela oříšek,“ poznamenal Hrouda.

Ulici Na Nivách lze označit za pomník nepovedené privatizace. Vznikala v několika vlnách mezi lety 1911 a 1926. Po roce 2000 ji už zchátralou odkoupil za 400 tisíc korun podnikatel Jan David Horsky. Sliboval rekonstrukci a právě malé byty se základní občanskou vybaveností pro mladé rodiny.

Z toho ale sešlo a domy vzali útokem bezdomovci a zloději kovů. V roce 2017 ji odkoupilo zpět město za 400 tisíc korun ve stavu, kdy už rekonstrukce nebyla možná.

Obchodní ředitel společnosti Klement Jaroslav Balšánek vysvětlil, že na stržení domů nepoužijí žádné výbušniny. „Naopak, provedeme ji demoličním pásovým bagrem s dlouhým ramenem a demoličním drapákem, protože domy tvoří cihly. Pokud narazíme na železobeton, zlikviduje ho drticí stanice,“ přiblížil Balšánek.

Městské vedení by rádo vyřešilo i další ústecké ruiny. Primátor Petr Nedvědický (ANO 2011) by jednoznačně poslal k zemi nejraději bývalý hotel Máj. „Ale to je bohužel dlouhý a smutný příběh,“ dodal primátor.