Dnes už má svůj styl a systém práce, ale začátky jednoduché nebyly. „Už nevstávám v pět nebo šest ráno. Spíš někdy v sedm, jindy v osm hodin, protože už nemusím všechno dělat sama. Pomáhá mi skvělý tým. Díky tomu, že jsem potkala fajn spolehlivé holky, mohu dodělávat i věci, na které nebyl čas. Zmrzliny vařím dopoledne nebo k večeru, přes noc zrají a ráno je zavážím nebo je vymíchávám dopoledne přímo ve stánku na kopečku,“ popisovala svůj pracovní den Mika Zelenková.

Nyní zkouší novinku – zmrzlinářské kolo. „Byla to pro mě od začátku meta, kam jsem se chtěla dostat. Jenže dodavatel, od kterého máme stroje, je sice prodává, ale cena je přes milion korun. Mně se to moc líbilo, ale postupem času jsem zjistila, že to má motor. To bych nemohla na cyklostezku, musela bych mít s městem dopředu domluveno, kam bych mohla,“ povzdechla si. „Nepustili by mě ani do parku, jelikož už je to dvoustopé motorové vozidlo,“ podotkla.

Zrodila se proto myšlenka spojit kolo s elektromotorem. „Našla jsem kluky, kteří svou zmrzlinárnu zavřeli a úplně čirou náhodou jim tři kola stála ve skladu nevyužitá. Jedno jsem si půjčila a teď ho zkoušíme. Když se osvědčí, tak ho buď odkoupíme, nebo pro nás výrobce jedno kolo příští rok vyrobí,“ plánovala.

Lidé se jí prý často ptají, jak celá její zmrzlinová anabáze začala. Před sedmi lety měla kamarádka její kamarádky, která prodává točenou zmrzlinu ve Varnsdorfu, novou brigádnici. Ta ale začala šidit recepturu a majitelce její stálí zákazníci volali: „Hele, Kamčo, co jsi udělala s tou tvou vanilkovou, nechutná jako vždycky!“. „Mně se líbilo, že lidé poznají, když něco změníte v receptuře nebo ošidíte a že kvůli tomu i zavolají. Ještě teď mě z toho mrazí. Tak mě napadlo, že to nemusí skončit u jedné boudičky a jedné zmrzliny, ale že se vlastně dá jít stále kupředu a dál,“ vzpomínala.

Dárek od manžela

První zmrzlinu vytvořila před pěti lety z manga, malin a medu. Tehdy ji totiž bývalý manžel obdaroval zmrzlinovým strojem. „Prý se mnou nebylo k vydržení. Tři roky jsem o tom mluvila. V současnosti takhle občas zmrzku taky vyrobím, ale je to dost drahé. Lidi by to asi ani nezaplatili. Ale snažím se nakupovat suroviny v nejvyšší kvalitě od Italů,“ vysvětlila.

Zmrzlinu vyrábí dvěma způsoby. „Míchám za studena přímo u nás na kopečku nebo vařím za tepla. Postaru, jako naše babičky zpasterizuji žloutky, přidám mléko, smetanu, cukr a další suroviny. Druhá varianta je mi bližší a příjemnější. U studené metody musíte použít emulgátor a stabilizátor. Od toho ustupuju a jdu jinou cestou,“ zamýšlela se Mika Zelenková.

Mluvíme-li o mražených „mlskách“, patří sem i sorbety. I k nim si našla cestu. Dokonce jsou prý její vášní. „Mám svou cestu – vařit je také za tepla. Svaříte cukr s vodou a přidáte pyré. Objevila jsem dodavatele na dobré stoprocentní ovocné pyré. Není to tak úplně jednoduché, a navíc někomu chutná, někomu ne. Když máte třeba stoprocentní rakytníkové pyré, tak pro někoho to je až moc ovocné, trošku do hořka a kysela. To je prostě rakytník. Hledám v tom schůdnou cestu, jelikož ne každý má stoprocentní ovoce rád. Takže zkoušíme hlavně jahody, meruňky, broskve. Když byla sezona jahod, tak jsem míchala z českých. Nyní čekám na ostružiny a broskve,“ doplnila.

Někteří zmrzlináři si stěžují na hygieniky, nikoli však Mika Zelenková. „Není těžké jim vyhovět. Kontrolu jsem letos měla a ty dámy byly strašně fajn. Neměly víceméně s ničím problém. Chtěly jenom, ať vypisujeme na otevřené zásoby data a časy, kdy jsme otevřeli. Aby se nestalo, že bychom snad použili prošlé zásoby. To ale u mě není a nebylo,“ dodala zmrzlinářka z Brné.

