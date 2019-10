Zónou bez doplatku na bydlení jsou Ústí a Trmice od letošního března. Spory okolo její účinnosti za tu dobu neutichly. Opozice a někteří starostové obvodů ji považují za naprosto neúčinnou, koalice si ji většinou pochvaluje.

Faktem ale zůstává, že vedení města, ač za bezdoplatkovou zónou stojí, pracuje i na dalších opatřeních. Ta by měla kšeft s chudobou ztížit. Chce se vydat cestou spolupráce nejen s hygieniky či policií, ale i s finančním úřadem.

Kritika zazněla například z úst starostky Neštěmic Yvety Tomkové. Ta uvedla, že za dobu účinnosti nařízení se jim do obvodu přistěhovalo dalších zhruba 170 rodin. „Vkládali jsme do něj velké naděje, ale užitek z toho není. Cesta vede přes vykupování problematických bytů a domů. Zásadní bude změna systému vyplácení sociálních dávek,“ myslí si.

Podporu by prý měl získat ten, kdo pracuje a ztratí nechtěně zaměstnání. „Ne lidi, co dvě, tři generace nepracují, to ať se na mne nikdo nezlobí,“ poznamenala Tomková.

Po změně systému vyplácení dávek na vládní úrovni volá i starostka Trmic Jana Oubrechtová. Zónu bez doplatku ale nekritizuje. „Za tu dobu, co opatření platí, jsme větší příliv přistěhovalců zaznamenali pouze v jedné budově. Hodily by se dotace na vykoupení takových domů a na jejich demolici nebo přestavbu, ale ne výhradně na sociální bydlení,“ řekla.

Náměstek primátora Ústí Tomáš Vlach reagoval s tím, že bezdoplatková zóna samozřejmě není samospasitelná, ale pomáhá.

„Nevznikají nové ubytovny, obchodníci s chudobou nemají takové zisky a část problémových lidí odešla jinam, jak vyplynulo i z jednání na Bezpečnostní komisi Svazu měst a obcí,“ argumentoval náměstek Vlach.

Na druhou stranu, se starostkami Tomkovou i Oubrechtovou se shodl na požadavku ohledně změny systému vyplácení sociálních dávek. Zároveň požaduje větší pravomoci i finance městům k řešení podobných problémů. Zároveň prozradil, že město připravuje další opatření včetně kontrol rizikových míst a provozoven.

„Připravujeme setkání orgánů s kontrolními pravomocemi. Jeho cílem je koordinovat společný postup k řešení ubytoven i vlastníků bytů, kteří nakoupí deset i víc bytů a pronajímají je,“ řekl s tím, že chtějí dát podnět finančnímu úřadu k daňovým kontrolám těchto majitelů. Jsou totiž prý povinni ze zisku z nájemní smlouvy platit daně.

Opozice proti podobným kontrolám nic nemá, naopak. Ale upozorňuje, že vyhlášení bezdoplatkové zóny bylo podle ní paušálním rozhodnutím. Navíc učiněným bez srovnávací analýzy dat a čísel z měst, jež ji už nějaký čas měla zavedenou, která by dokazovala, že se z nich kšeftaři s chudobou a jejich „klienti“ odstěhovali.

„Neustálá represe a vyvíjení tlaku rozhodně nestačí. Ústecké vedení by si mělo uvědomit, že ruku v ruce s represí musí jít také rozumná prevence. Musíme chudým lidem vysvětlit, že mají i jiné možnosti,“ dodal zastupitel Lukáš Blažej (ČPS/PRO! Ústí).