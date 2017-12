FOTO: Zoo má nové celebrity. Deset tučňáků přilákalo dav fanoušků

Krásné Březno – Žbluňk! Fešák v černém sáčku s bílou náprsenkou a roztomilými brejličkami hupsnul do studené vody. Nadšení fanoušci kolem skleněné bariéry tleskají, natáčí videa na mobil, „cvakají selfíčka“ a „fotečky“ vůbec.

Deset tučňáků jsou tu prostě největšími celebritami, suverénně zastiňujícími všechny ostatní osobnosti. Svědčí o tom i dav, který se na ně v neděli odpoledne přišel podívat. Lidé přijeli zblízka i dáli, jen aby mohli vidět, jak si poprvé zaplavou v bazénku po uhynulém lachtanu Moritzovi. „My jsme z Děčína, takovou událost si naše rodina milovníků zvířat všeho druhu nemohla nechat ujít,“ směje se Alois Wertheim, který do Ústí přijel s dvěma holčičkami a manželkou.

Přesto slavnostní představení nových obyvatel zoologické zahrady mohlo dopadnout jinak. Jihoafričtí tučňáci brýlatí, ač teď plavou jako akvabely, nakonec ani nemuseli z vnitřní části své expozice, kde mají druhý bazén, která stála 7,8 milionu korun, vylézt. „Před vypuštěním byli trošku nervozní,“ popisuje ředitel zoo Roman Končel. Proto, aby měli dost času na seznámení se zdejším prostředím, mohli tučňáci projít otevřenými vrátky poprvé do venkovního výběhu už ráno. Naštěstí voda patří k tučňákům stejně jako k Italům pizza a špagety. Během slavnostního přestřihování pásky už všechny přítomné udivovali elegantními plaveckými tempy.

„Jsou to fešáci. Docela jsem se na ně těšil. Věřím, že budou další velkou atrakcí pro naši zoologickou a bude sem chodit stále víc lidí. Těší mne, že sem přišlo tolik návštěvníků. Věřím, že se nám sem podaří dostat další atrakce,“ říká při pohledu na plavecké kreace jinak kriticky ohrožených jihoafričanů náměstek primátorky Jiří Madar (UFO). Mnohým ovšem pohled na spokojené návštěvníky a plavecké mistry z říše zvířat připomněl nešťastný úhyn orangutana Ňuňáka, který patřil k ikonám ústecké zoo. „Patří to ale k životu i chovu. Spíš je potřeba se zamyslet nad budoucností chovu orangutanů. Těšilo by mne, kdyby město podpořilo výstavbu odpovídajícího chovatelského zařízení, třeba Asijského domu,“ říká bývalý ředitel zahrady Tomáš Kraus, příchod tučňáků ho ovšem velmi těší.

„Čekáme na generel zoo, abychom se seznámili s jejími potřebami. Potom se budeme moci bavit o finančních, eventuálně dotačních možnostech. Pokud ale budou peníze chceme ji podporovat jako dosud,“ reaguje náměstek Madar. Slavnostní vypuštění nových Ústečanů uzavírá primátorka města Věra Nechybová (UFO). „Skvělé, že můžeme adventní čas oslavit s prvními dárky. Tak ať se jim u nás líbí,“ dodává.