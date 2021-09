Rada tak souhlasila s poskytnutím daru ve výši 207 106 korun na projekt Pesisir Balikpapan a 40 tisíc korun na projekt The Kukang Rescue Program. První program je zaměřen na ochranu cenných druhů mangrovů, deštného pralesa a mořského pobřeží na východním pobřeží Bornea. Druhý na snížení míry nelegálního obchodu s divokými druhy zvířat, především pak outloňů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.