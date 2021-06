Primátor Nedvědický totiž nechal zveřejnit na městském webu zprávu, že „…radní nesouhlasili s výsledky výběrového řízení z důvodů pochybnosti o korektním přístupu odborné části výběrové komise a distancovali se od průběhu výběrového řízení, kdy jeden z hodnotitelů upozornil na nestandardní jednání.“ „Bohužel se objevilo podezření, že výběrové řízení neproběhlo podle pravidel. Část odborníků přizvaných do výběrové komise se na vítězi domluvila předem, aniž by viděla obě koncepce. Proto rada s rozhodnutím komise nesouhlasila a jmenovala ředitelkou Ilonu Pšenkovou,“ uvedl doslova primátor Nedvědický v textu zprávy.

Zprávu ve středu komentoval s tím, že radní rozhodovali o řediteli zoo na základě svého přesvědčení o tom, který z nich bude nejvíce vyhovovat požadavkům města a z hlediska odbornosti, ne podle doporučení jiných. Co se zpochybnění některých členů výběrové komise týče, vysvětlil, že se mu na stole objevil vytištěný dopis bez průvodky, či obálky. Adresovaný byl v úvodu PRO! Ústí, podepsaný ředitelem liberecké zoo Davidem Nejedlem, který některé členy komise kritizoval s tím, že chtějí pomoci druhému uchazeči o post šéfa ústecké zoo Petru Fejkovi k funkci. Deník má tento text k dispozici.

„Osobně jsem ho považoval za irelevantní. Přesto jsem ten dopis v pondělí, kdy jsme předjednávali materiály do rady, předložil kolegům a ptal se, zda něco takového dostali,“ vylíčil primátor Nedvědický. Partneři z PRO! Ústí mu prý sdělili, že ano, ale že to je hloupost a nechtěli se tím dál zabývat. „Nechci, aby se později o vítězi objevily pochybnosti, a proto jsem do usnesení z rady nechal zapsat, že se objevilo toto podezření, a tím to pro mne končí. Musíme na to upozornit,“ vysvětlil.

Ředitel liberecké zoo David Nejedlo se k tomu ve středu nevyjádřil, nezvedal telefony a reagoval pouze v SMS s tím, že je na cestách. „Velmi se omlouvám, ale k výběrovému řízení se v tuto chvíli vyjadřovat nebudu. Nemějte mi to za zlé,“ napsal.

Předsedkyně výběrové komise, radní Eva Nováková (ANO 2011) uvedla, že žádné zákulisní dohody nezaznamenala. „Nebyla jsem přímým svědkem popisovaného jednání. O této situaci jsem se dozvěděla v souhrnném písemném podání člena hodnotící komise,“ sdělila.

Velmi ostře se proti textu primátorova prohlášení ohradil například jeho náměstek Martin Hausenblas (PRO! Ústí). Osobně se s ním prý neztotožňuje a šokoval ho. Dokonce řekl, že by pro takové tvrzení měl mít primátor důkazy. „Pokud tedy nějaké podezření existovalo, výběrové řízení mělo být zrušeno bez náhrady a vyhlášeno znovu,“ poznamenal s tím, že je pro něj sice Petr Fejk kvalitnějším kandidátem, ale respektuje hlasování a nová ředitelka takto bude mít velmi ztíženou pozici. „A to na základě hanopisu jednoho člověka,“ řekl.

Na druhou stranu ale odmítl říci, jak chce PRO! Ústí situaci řešit, zda například bude požadovat Nedvědického odstoupení. Prý nebude fabulovat, nicméně nemá signály o tom, že by se koalice měla rozpadnout. „Je to koalice z rozumu. Až to řešení najdeme, oznámíme ho,“ poznamenal Hausenblas.

Dokonce i ODS má vyjádření Nedvědického o pokusech zmanipulovat výběrové řízení za nešťastné vzhledem k tomu, že to vyvolalo napětí mezi koaličními partnery. Doufá v uklidnění situace. „My se samozřejmě toho jednání zúčastníme,“ dodal za občanské demokraty náměstek primátora Pavel Tošovský.