„Už se moc těšíme. Jsme připraveni, otevřeme určitě hned v pondělí. Jsme moc rádi, že náš areál opět ožije,“ raduje se Věra Fryčová, ředitelka chomutovského zooparku. Stejná slova zní také z Děčína a Ústí nad Labem, i tam jsou připraveni a otevřou hned 12. dubna.

Nařízení vlády uvádí, že zoo musí omezit počet návštěvníků, kapacita může být naplněna maximálně z 20 %. Ta se počítá z rozlohy areálu, podle zástupců zahrad by to neměl být problém. Také proto, že toto období nepatří mezi návštěvnické „špičky“, ty přichází pravidelně až v hlavní sezoně s výraznějším oteplením. „Omezená kapacita u nás pravděpodobně překročena nebude, jelikož odpovídá více než 1500 návštěvníkům,“ přiblížil Matěj Kynšt, mluvčí Zoo Ústí nad Labem.

Aby nedošlo k překročení omezené kapacity budou hlídat pokladní systémy. Všechny zoo jsou nachystané na zvýšená hygienická opatření, v rozlehlých areálech nepředpokládají, že by docházelo ke shlukování lidí. V Děčíně bude maximální počet návštěvníků snížen na 400 lidí, v případě chomutovské zoo, která je rozlohou největší v ČR, se jedná o několik tisíc lidí. „Náš areál je velký, neočekáváme větší komplikace. Jsme si vědomi, že v prvních dnech bude zájem pravděpodobně obrovský, přesto nepředpokládáme, že by došlo k překročení kapacity,“ pokračovala šéfka zoo v Chomutově.

Vnitřní expozice zatím musí zůstat zavřené. „Uzavřený zůstane Ptačí dům a expozice Rajské ostrovy s terárii a mořskými akvárii,“ vypočítala Alena Houšková, mluvčí Zoo Děčín.



V Ústí neuvidí návštěvníci zvířata v exotáriu, tedy především ryby, plazi a malé opičky. „Ostatní vnitřní expozice mají i své venkovní výběhy a návštěvníci v případě pěkného počasí ostatní druhy s největší pravděpodobností uvidí,“ uvedl mluvčí ústecké zahrady s tím, že v zázemí prozatím zůstávají aligátoři a některé druhy ptáků. „Nepřístupné bude terárium s plazy a obojživelníky a noktuárium, kde jsou například štíři. Naprostou většinu zvířat máme ale ve venkovních expozicích,“ uvedla ředitelka Zooparku Chomutov.



A na jaká největší lákadla a novinky se mohou návštěvníci v zahradách v kraji těšit? „Určitě na tři mláďata klokanů rudokrkých, která už vykukují z máminých vaků. Na mládě tropické veverky Prévostovy a samozřejmě na našeho medvěda kamčatského Bruna, jediné zvíře, na kterém bylo vidět, že mu návštěvníci opravdu chybí,“ láká Alena Houšková do Děčína.

„Na návštěvníky čekají například letošní mláďata, kolouchové jelenů sika, mládě lamy krotké či jehňata ovcí kamerunských. Další novinkou je nově složený pár irbisů v pavilonu šelem. Tradiční odchovy jsou také u lemurů kata,“ zve do Ústí nad Labem Matěj Kynšt.



„Naší novinkou je nejmenší oslík na světě. Pro návštěvníky to bude o to lákavější, že výběh miniaturního osla středozemního bude hned vedle naopak největšího druhu osla na světě, osla poitouského. Veselejší je také pohled do výběhu pižmoňů, kde jsme ještě donedávna měli jen jednoho samce. Na začátku března jsme z Nizozemska přivezli dvě samice, matku s dcerou, všechna zvířata se spolu rychle sžila, takže teď vypadají jako rodina. Poprvé bude ve voliéře k vidění také impozantní druh jeřába, konkrétně jeřáb bílý,“ představila Věra Fryčová z chomutovské zoo.



Zoologické zahrady byly uzavřeny od loňského 18. prosince až dosud. Loni na jaře do nich nemohli návštěvníci od 13. března do 27. dubna, na podzim pak od 9. října do 2. prosince.