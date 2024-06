Zoo v Ústí láká na nádech Austrálie i geparďata. Přibude archa pro outloně

Expozice klokanů, čtveřice gepardích mláďat nebo ozkoušená klasika v podobě žiraf, lvů, aligátorů či tygrů. Zoologická zahrada v Ústí nad Labem letos odstartuje prázdninový program už tradiční odměnou pro děti za vysvědčení. Co je v areálu ústecké zoo nového a co vedení zahrady chystá do budoucna?