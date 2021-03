První dvě mláďata se vyklubala na svět v pátek 5. března, o den později se přidalo třetí. Tento druh chová ústecká zahrada od roku 2018.

"Týden před snůškou začal pár stavět hnízdo, kde jako materiál využil slámu a větší kamínky vybrané z písku. Poté samice snesla vejce a o měsíc později se pár radoval ze svých potomků," uvedla Ingrid Veselá Volfová z ústecké zoo.

„Úspěšnému rozmnožení těchto ptáků předcházel loňský nezdar. Samice již snesla jednu snůšku se třemi oplozenými vejci, ale dvě byla predována, pravděpodobně potkany, a poslední se nevyvinulo. V té době čejky obývaly expozici vodních ptáků, kde prostory umožňují nežádoucí zásahy volně žijících zvířat. V současné době se snažíme o výstavbu nové voliéry, která podobným událostem zamezí,“ sdělil zoolog Lukáš Ševcovic.

Aktuálně je celá ptačí rodina v zázemí v budově zimoviště, kam se na zimu a chladné období čejky přesouvají. Do expozice australského ptactva v dolní části zoo se budou stěhovat až v dubnu, kdy to venkovní teploty dovolí. "Letošní přírůstky spolu se svými rodiči nezůstanou, o zástupce tohoto druhu je velký zájem, a proto se v budoucnu přesunou do jiné zoologické zahrady či soukromého chovu," vysvětlila Veselá Volfová.

Čejky australské jsou středně velcí ptáci patřící do řádu bahňáků. Jejich domovinou jsou oblasti Austrálie a Nové Guineji. Preferují otevřená prostranství navázaná na vodu, a to i v případě stavby hnízda, což bývá často jen jednoduchá jamka v nízké trávě. Takto nechráněné hnízdo je však snadným terčem predátorů, proto pár hnízdo velmi urputně brání a troufá si i na mnohem větší živočichy. Při obraně a útoku využívají nápadně žlutou ostruhu na ohbí křídel. Mláďata se líhnou samostatná, ze skořápky vylézají s otevřenýma očima, jsou již opeřená a schopná sama hledat potravu. Od rodičů však potřebují ochranu a péči, proto se rodina pohybuje společně a v noci spí matka s mláďaty pohromadě, zatímco otec většinou sedí opodál na stráži. Mláďata v přírodě setrvávají s rodiči až jeden rok, čili do další snůšky.

