Odchod orangutaních samiček Cantik a Ňuninky poukázal na nutnost masivních investic v ústecké zoo. Bez nového pavilonu, který by splňoval podmínky pro jejich chov, se totiž nebudou moci tito primáti do Ústí vrátit.

Město doposud ve fondu na modernizaci zahrady naspořilo 40 milionů korun, ale v zoo z nich doposud neviděli ani korunu. Než totiž vedení města finance uvolní, chce první vidět projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení. Naposledy se v zoo jednalo o zastaralém systému geotermálního vytápění.

Jak vysvětlila ředitelka zahrady Ilona Pšenková, pokud budou moci čerpat prostředky z fondu, využijí je především na stavební dokumentace. „Bez nich nemůžeme budovat. Příkladem je expozice Konžský prales, která znamená komplexní řešení jedné ze zásadních výtek ze strany Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA),“ uvedla.

V této organizaci má ústecká zoo pozastavené, respektive omezené členství. Pokud nenapraví všechna pochybení, bude mít omezený přístup k exkluzivním druhům zvířat. Třeba zrovna k orangutanům, které fanouškům ústecké zoo dělají radost už od konce 80. let.

Řešením je Asijský dům

Samička Cantik bude žít v německé Zoo Rostock a začátkem dubna Ňuninka najde domov v norské Zoo Kristiansand. Samec Ferda zůstane v Ústí, jelikož by pro něj byl transport vzhledem k jeho věku velmi rizikový. „Máme z jejich umístění velkou radost. Obě chovatelská zařízení jsou na vysoké úrovni. Naše samice patří mezi geneticky nejcennější zvířata v Evropě, tudíž budou spojeny s chovnými samci, aby se mohly rozmnožovat,“ poznamenala hlavní zooložka zahrady Petra Padalíková.

Od koordinátora Evropského chovného programu má zahrada slíbená nová chovná zvířata, ale bez vyhovujícího místa k životu je nedostane. Proto se rozhodli, že po letošním odchodu slonice Delhi přebudují pavilon slonů na Asijský dům, kde by orangutani bornejští žili spolu s několika dalšími druhy zvířat.

„Prostředky z fondu chceme použít i na zlepšení služeb pro návštěvníky a opravy většího rozsahu u pavilonů, aby splňovaly moderní trendy chovu ohrožených druhů zvířat. Nezbytné je rovněž zajistit a modernizovat elektrifikaci zoo a systém geotermálního vytápění,“ pokračovala ředitelka Pšenková.

Situace, kdy město požaduje pro vyplacení peněz z fondu předložit projektovou dokumentaci a zoo chce peníze použít právě na dokumentaci, může působit poněkud protichůdně. Náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS) k tomu ale poznamenal, že se to navzájem nevylučuje. „Mohou být použity k dalším pracím. Ve čtvrtek jsme jednali o zastaralém systému geotermálního vytápění. K tomu bude nejspíš potřeba dotace, jelikož to bude drahé. Cenu ještě nemáme, tu musíme teprve zjistit. První průzkum bude do tří set tisíc, pak to budou minimálně desítky milionů,“ dodal.