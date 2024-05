Novinka v ústecké zoo! Během sobotního Dne biodiverzity otevřela novou průchozí expozici pro klokany ve spodní části zoologické zahrady. Obývají ji klokan horský a klokan uru.

Během sobotního Dne biodiverzity otevřela ústecká zoo novou průchozí expozici pro klokany | Video: Vilém Maruš

Den biodiverzity se konal v Zoo Ústí nad Labem po celou sobotu. Lidé se zde seznámili s několika ochranářskými projekty, kupříkladu projektem na ochranu tučňáků brýlových nebo třeba KUKANG rescue programem pro outloně váhavého. "Více o těchto projektech a jejich cílech se návštěvníci dozvěděli na našich stanovištích, která jsme měli připravená v rámci areálu," uvedla mluvčí zoo Veronika Schranková.

Velkým lákadlem ale bylo pro návštěvníky také otevření nové průchozí expozice pro klokany ve spodní části zoo, kde se nyní spojily dva druhy, a to klokan horský a klokan uru. "Nová expozice nepředstavuje jen tyto dva druhy klokanů, ale i historii a kulturu Austrálie společně s problematikou zdejších invazivních druhů, což opět zapadá do konceptu Dne biodiverzity. Ještě nám do výběhu přibudou divocí králíci, což je právě jeden z invazních druhů, na které chceme poukázat," upřesnila Schranková.

Mezinárodní den biodiverzity a otevření nové expozice klokanů v ústecké zoo.Zdroj: Deník/Vilém Maruš

Dalším bodem sobotního programu bylo předání adopčních certifikátů mladých geparďat primátorovi města Ústí nad Labem Petru Nedvědickému a hejtmanu Ústeckého kraje Janu Schillerovi. Zdejší čtyřčlenný vrh je velice unikátní svým počtem mláďat, z nichž všechna přežila a má se čile k světu.

