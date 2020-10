„U říjnových přírůstků bylo provedeno očkování a povinné čipování. Během prohlídky se ukázalo, že jde o samé samce. Všechna mláďata začala po porodu pít mateřské mléko a stavět se na nohy. Během několika dní se přidala ke stádu, které nyní čítá celkem třináct jedinců,“ uvedl ošetřovatel Vítězslav Rokos.

Chovné stádo se skládá z jednoho dominantního samce a skupiny samic. Mladí samci jsou chováni se stádem do pohlavní dospělosti. Poté buď odcházejí do jiných chovů či do samčích skupin.

Ve volné přírodě se tento druh vyskytuje pouze na území Indie a Pákistánu. „Pozorujeme u něj pohlavní dimorfismus, tedy rozdílný vzhled samice a samce, díky kterému byla pohlaví dlouho považována za rozdílné druhy. Samec má výrazně tmavé zbarvení s bílým břichem a pyšní se dlouhými, spirálovitě zakroucenými rohy. Samice má světle hnědou barvu a chlouba v podobě rohů jí zcela chybí,“ vysvětlil mluvčí zahrady Matěj Kynšt.

(kyn)