Konečně už můžeme do zoo! Zděné pavilony jsou sice stále zavřené, ale venku se všechno začíná vybarvovat.

Zoo Ústí nad Labem. | Foto: Miroslav Vlach

V úterý 20. dubna bylo na parkovišti před hlavním vchodem několik naleštěných vozidel, nebyli to pouze domácí obdivovatelé fauny a flory, u přerostlého trpaslíka se fotili dva borci z Teplic. "Byl jsem tady naposledy jako kluk se školou, to už je dvacet let. Hodně se toho tady změnilo, škoda jen, že nám nepřálo počasí. Mám dnes dozor, tak jsem chtěl ukázat synovi opravdového slona," vysvětloval pan Tomáš.