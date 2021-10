Ústecká zoo pracuje na odstranění nedostatků, které jí vytýká Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií.

Zoo v Ústí nad Labem. | Foto: Miroslav Vlach

Orangutani a sloni. Ikony ústecké zoologické zahrady by opravdu měly v budoucnu zůstat její součástí. První změny k lepšímu by návštěvníci měli poznat už v létě příštího roku. Do budoucna zoo mimo jiné počítá i s obnovením plného členství v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA).