/FOTO/ Z ústecké orangutaní slečny Cantik se stala maminka. Před několika dny porodila holčičku a podle zpráv ze Zoo Rostock se oběma daří velmi dobře. O svou malou dceru se stará příkladně. Do severoněmeckého města se 11letá Cantik přestěhovala z ústecké zoo zhruba před rokem.

Z orangutaní slečny Cantik se stala maminka. | Foto: Se souhlasem Zoo Rostock/Brown

Po počátečním ostychu si na orangutaní skupinu v Rostocku zvykla a i se tam zamilovala. Láskyplné pohledy se samcem Sambasem byly vzájemné. "Nejprve byla v kontaktu s jinými dvěma dospělými samicemi a jejich mláďaty. Se Sabasem se viděla zpočátku jen přes mříže, ale vypadá to, že v sobě ihned našli zalíbení. A je to opravdu vzájemné. Kdykoli jde Cantik ven, hned zamíří k němu a je po jeho boku. Myslím, že se jí moc líbí," řekla tehdy mediální zástupkyně německé zoo Maria Seemann. Zdá se že kromě jiskry přeskočilo i něco jiného. A tak Cantik a její malou holčičku mohou návštěvníci vidět v tropické hale tamní zoo.

Cantik nebyla jediná samice, se kterou ze Ústí muselo rozloučit. V září loňského roku se přestěhovala i samice Ňuninka, nový domov našla v zooparku ve francouzském Beauval. Obě samice musely ústeckou zoo opustit kvůli tomu, že zdejší podmínky pro chov orangutanů jsou už nevyhovující. V Ústí tak zůstane pouze Ferda, kříženec orangutana bornejského a sumaterského. Je mu totiž už 53 let a přesun by pro něj byl velmi rizikový. Orangutani bornejští patří mezi nejpopulárnější ústecká zvířata. Jako první do tamní zoo přišli samec Kwen, známý jako Ňuňák, a samice Dwang, známá jako Ňuňinka. Oba pocházeli z přírody a do zoo se dostali v roce 1989 jako přibližně dvouletá mláďata. Měli spolu pět mláďat, jedním z nich je Cantik.