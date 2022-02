Orangutani bornejští jsou v Zoo Ústí nad Labem tradičním druhem, který dělá radost návštěvníkům už přes tři dekády. To se ale změní. Už za pár měsíců v zoo zůstane z nynější trojice pouze samec Ferdinand. Dvě samice - Ňuninka a Cantik - zamíří za lepším životem do zahraničí.

V roce 2019 totiž proběhl kontrolní screening Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií. Mezi nalezenými nedostatky bylo i chovatelské zařízení pro orangutany, které nesplňuje optimální podmínky pro chov těchto vzácných lidoopů, tudíž ani neumožňuje příchod nového chovného samce. Zoo intenzivně jednala s koordinátorem Evropského záchovného programu o přesunu obou samic. V průběhu března tak bude Cantik odvezena do německé Zoo Rostock a na začátku dubna proběhne transport Ňuninky do norské Zoo Kristiansand.

„Máme z jejich umístění velkou radost. Obě chovatelská zařízení jsou na vysoké úrovni. Naše samice patří mezi geneticky nejcennější zvířata v Evropě, tudíž budou spojeny s chovnými samci, aby se mohly rozmnožovat,“ říká hlavní zooložka Petra Padalíková.

Ferda zůstane v Ústí. Transport by pro něj byl vzhledem k vysokému věku velmi rizikový.

Orangutani bornejští patří mezi nejpopulárnější zvířata v Zoo Ústí nad Labem. Jako první do zoo přišli samec Kwen, známý jako Ňuňák, a samice Dwang, známá jako Ňuňinka. Oba pocházeli z přírody a do zoo se dostali v roce 1989 jako přibližně dvouletá mláďata. Vytvořili spolu harmonický pár a postupně se jim narodilo pět mláďat. Prvním byla samice Raja, která se narodila v roce 1998. Aktuálně v zoo žijí Ňuninka, její dcera Cantik, narozená v roce 2011, a Ferdinand, kříženec orangutana bornejského a sumaterského.

„Uděláme maximum pro návrat tohoto vlajkového druhu do Ústí. Od koordinátora Evropského záchovného programu máme přislíbena nová chovná zvířata,“ připomíná ředitelka zahrady Ilona Pšenková.

Zoo se proto rozhodla po odchodu slonice Delhi, ke kterému by mělo dojít koncem letošního roku, přebudovat pavilon slonů na Asijský dům, kde by žili orangutani bornejští spolu s několika dalšími druhy zvířat. "Dispozice a vlastnosti stávajícího slonince, včetně rozlehlých okolních výběhů, nám nabízejí optimální podmínky pro vznik krásného a moderního komplexu, který našim návštěvníkům ukáže faunu asijských pralesů. Přebudování slonince bude nákladné, nicméně díky záchrannému fondu zoo to není nereálné,“ dodává Pšenková.

Ústečtí orangutani Ňuňák a Ňuninka v roce 1989 hráli ve filmu Marie Poledňákové Dva lidi zoo, kvůli kterému přicestovali z jihovýchodní Asie. Samice osiřely poté, co musela zoo v listopadu 2017 utratit „tátu“ orangutaní rodiny Ňuňáka kvůli vážnému plicnímu onemocnění.

Vít Lukáš