Celé zahájení se neslo v duchu sloganu Ústí orangutany nepustí, kdy se mluvilo zejména o místním postupně zanikajícím chovu těchto primátů, jeho historii a možnosti a plánu jeho navrácení do zdejšího areálu ne ve své dřívější, ale mnohem větší kráse. Z původní skupiny zde žije již jen samec Ferda, u něhož by byl převoz do jiných zoo kvůli vysokému věku rizikový.

"Tento rok je to 33 let od doby, kdy do naší zoo přišel chovný pár, který návštěvníci znají jako Ňuňáka a Ňuninku. Přes všechny ty dramatické okolnosti, především to, v jak zuboženém stavu k nám obě zvířata přišla, se díky práci zdejších chovatelů jejich stav výrazně zlepšil, a dokonce se u nás začali i reprodukovat. Náš pár odchoval plnohodnotně tři mláďata, dva samce a jednu samičku," uvedla Petra Padalíková a pokračovala: "V současnosti mají oba samci své vlastní potomky, takže ústecká krev se přenesla i do další generace. Známý samec Ámos má aktuálně již sedm mláďat v zoo v Holandsku a samec Budi je otcem svého zatím jediného mláděte v zoo Kolín."

Broušená okna, krb a oprava kostrouna. Na hradě Střekov začala sezóna

Zástupkyně ředitelky zoo informovala také o tom, že ze zoo minulý týden odešla poslední odchovaná samička Cantik do jiné zoo. Cestou ji doprovázeli chovatelé, aby lépe přečkala cestu a první dny v novém domově. Ústecká zoo také dostává informace o tom, jak se jí v novém domově daří.

"Všechny zahrady, ve kterých naše zvířata či jejich potomci nyní jsou, jsou chovatelská zařízení na vysoké úrovni a my jsme moc rádi, že se je podařilo takto skvěle umístit. Přáním nejen našeho oddělení, ale myslím že i většiny lidí je, abychom se k tomuto populárnímu chovu mohli v budoucnu vrátit a postavit pro ně plně vyhovující zařízení," doplnila Padalíková.

Ústí orangutany nepustí je kampaň, kterou ústecká zoologická zahrada spustila v návaznosti na události kolem zdejšího chovu. "Uvědomujeme si, že z nějakých objektivních důvodů teď musí naše samice naší zahradu opustit, ale zároveň připravujeme studii a projekt na to, aby se sem tento druh mohl do budoucna vrátit. Je to druh pro nás ikonický, hodně se o něm mluví a místní lidé o něj mají zájem. Předpokládám že ocení, že se sem tento druh budeme snažit dostat co nejrychleji zpátky v rámci dostuopných možností," řekla ředitelka zoo Ilona Pšenková.

FOTO: Jarní tančírna manželů Rottenbornových naplnila sál Národního Domu

Plán zoo je zatím takový, že vnitřní pavilon pro orangutany by byl v současném sloninci, který by se musel částečně přestavět, upravit a rozšířit do obslužného dvora. Na objekt navazují rozlehlé venkovní výběhy, které by se daly upravit a využít. "Chtěli bychom zde mít větší sociální skupinu, odhadem ve složení třeba dvou samců a čtyř samic plus později mláďata. Když se vrátíme k dnešní akci, tak zde představujeme návštěvníkům nově chovaný druh v podobě mravenečníka čtyřprstého, což je menší druh původem z Jižní Ameriky. Připravujeme pro letošek také nový výběh pro Gibony, jenž by měl nahradit výběh jelení," uzavřela Pšenková.