To v kostce navrhuje oponentní posudek sepsaný odborníky z pražské zoo. Objednali si ho ústečtí zastupitelé, aby zhodnotil koncepci rozvoje ústecké zoologické zahrady pro příští dekádu. Vedení města ale posudek příliš nepotěšil.

Jak vysvětlila náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO), radní a náměstci posudek vzali pouze na vědomí a předloží ho zastupitelům k projednání na příštím zasedání. Tedy 25. června. „Evropská asociace zoologických zahrad koncepci a generel zoo chválila. Zatímco ředitel pražské zoo Miroslav Bobek, který dlouhodobě vystupuje proti našemu řediteli zoo Romanu Končelovi, se teď vyjadřuje ke zprávě a navrhuje, aby naše zoo něčím výjimečným přilákala turisty,“ uvedla.

S tím ale Nechybová nesouhlasí a myslí si, podobně jako ostatní radní, že ústeckou zoo navštěvují především Ústečané, kteří chtějí vidět právě slony a lidoopy. „Prosazovat návrat k Lumpeparku a ptákům možná bude atraktivní pro odborníky, ale ne pro lidi z Ústí. Ti chtějí zachovat druhy, které teď máme,“ myslí si náměstkyně.

Ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek upřesnil, že posudek nepsal jen on sám, ale hlavně jeho kolegové ze zoo, kterou vede. „Lumpepark byl jen jeden z možných příkladů,“ řekl.

Při čtení generelu prý shledali, že zoologové a chovatelé v Ústí honí příliš mnoho zajíců. „Představit faunu od oceánu k vrcholu Himálaje. Podle našeho názoru by se to nemělo rozvíjet všemi směry jako největší metropolitní zahrady, na to nejsou podmínky. Ústecká zoo je dlouhodobě podfinancovaná. Bez masivních investic v řádu miliard nelze všechny doposud chované druhy udržet,“ poznamenal.

Představa, že bude stačit přestavět a rozšířit expozice, prý nebude odpovídat poměru cena a výkon. „Druhé San Diego to nebude. Jednoduše je prostě potřeba jako první vyřešit rámec, pak kolik to bude stát a jestli na to budou prostředky a teprve pak, co chovat,“ upozornil.

Sám ředitel ústecké zoo Končel sdělil, že především záleží na tom, jak rozhodnou zastupitelé. „Generel a koncepci rozvoje zadal zřizovatel zoo. Ten především musí říci, co chce a ikonické druhy byly jeho zadáním. Překvapilo mne, že oponentní posudky byly zadány až po schválení mé koncepce. Na zpracování generelu jsem měl čtyři měsíce, zatímco na posudek měli v Praze víc času,“ dodal.