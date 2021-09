Jedni od ní očekávají zachování většiny ikonických druhů zvířat, jako jsou orangutani a sloni či velké kočky. Druzí chtějí, aby zastaralou zoo vystavěnou dle konceptů z minulého století pokud možno „už včera“ přebudovala na moderní lákadlo pro turisty. Ovšem první, co bylo třeba v zoo podle ředitelky udělat, byla stabilizace managementu a zalepit nejhorší díry v expozicích. Následovat bude obnovení plného členství v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA).

Nová ředitelka ústecké zoo Ilona Pšenková. Zdroj: Zoo Ústí nad LabemCo první jste musela jako ředitelka v zoo změnit, od „prkotin“ po vážné záležitosti?

V první řadě bylo nutné nastavit nový systém komunikace a sdílení informací. Zavedla jsem nová interní pravidla a pravidelné porady členů vedení. To byl podle mého názoru velmi důležitý začátek.

Co jste stihli v zoo udělat za poslední měsíce, co bylo nejtěžší?

Stihli jsme především stabilizovat tým středního managementu, navázat spolupráci s mnoha zajímavými subjekty i odborníky…

Mimochodem, jak to vypadá s EAZA?

K tomu bych se dostala, patří to k našim prioritám. My jsme v každém případě sami začali se zástupci EAZA aktivně jednat. Zároveň jsme začali řešit největší problémy a pochybení zapsané v kontrolní zprávě jejích komisařů. V neposlední řadě plánujeme nové a originální projekty i expozice. Zrenovovali a obnovili jsme několik výběhů pro chovaná zvířata. Například průchozí výběh lemurů kata, expozici vrubozobých ptáků ve spodní části zoologické zahrady, vnitřní expozice šelem a medvědů malajských, venkovní expozici surikat a pracujeme na celkové úpravě areálu.

Zdroj: DeníkHovoříte o potřebě přepracovat generel, co z něj je konkrétně potřeba aktualizovat?

Primárně bude potřeba vyškrtat projekty, které nezapadají do chovných plánů EAZA. Také bude potřeba přesně vymezit, kolik místa budeme schopni nabídnout těm druhům, které vyžadují životně intenzivní péči. Musíme vyjasnit, co pro to bude potřeba udělat: postavit, upravit, přebudovat a tak podobně. K tomu patří i přepracování nebo rovnou vystavění moderní vize pavilonů a expozic u druhů, které skutečně chovat chceme.

Jak se mají zvířata, co aktuálně na podzim dělají a co dělají ošetřovatelé?

Zoo je na podzim ideálním místem k procházce. Chladnější počasí totiž mnohým druhům zvířat nejenže nevadí, nýbrž některým druhům vyloženě svědčí. Velká většina zvířat, chovaných v ústecké zoo je aktivní celoročně, a návštěvníci se teď mohou přesvědčit, že tomu tak opravdu je.

Dáte nám konkrétní pozvánku?

Živo je teď například v průchozí expozici u lemurů kata, ale třeba i v expozici surikat, kde dovádí nová mláďata. Chladnější počasí si užívají tuleni i nová, teď už patnáctičlenná skupinka tučňáků brýlových. Naopak se chystáme na každoroční zimování želv ostruhatých a aligátorů.

Jaký máte pocit z návštěvnosti i s ohledem na pandemii?

Abych tak řekla, návštěvnost je s ohledem na celou řadu faktorů velmi slušná.