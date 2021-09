Ústecká zoologická zahrada je od roku 2017 jedinou v rámci Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO), kde si lidé mohou tučňáky brýlové prohlédnout. "Expozice tučňáků je svou rozlohou pláže i vodního prostředí koncipovaná k chovu početnější kolonie, než jakou je v současné době obývána. Ve spolupráci s koordinátorem evropského chovu tučňáků brýlových bude snaha do budoucna rozšířit skupinu na zhruba dvojnásobek aktuálního počtu,“ doplňuje zoolog Lukáš Ševcovic.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.