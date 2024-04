Z ústecké zoo přišla smutná zpráva, zemřel tam orangutan Ferda. Důvodem byly zdravotní komplikace spojené s jeho vysokým věkem. Byl nejstarším samcem orangutana v Evropě a druhým nejstarším na světě. V říjnu by mu bylo 55 let.

Orangutan Ferda. | Foto: Zoo Ústí/Věra Vrabcová

Ferda se narodil v roce 1969 v německé zoo ve Frankfurtu a ve třech letech se přestěhoval do Zoo Praha. Jako kříženec nemohl být zařazen do chovu, proto mu nikdy nebyla přidělena samice. V roce 2002 zasáhly pražskou zoo ničivé povodně a většina zvířat ze spodní části zoo přišla o své výběhy a ubikace. Pomocnou ruku s jejich ubytováním nabídly ostatní zoo v ČR, a tak Ferda spolu s dalšími zvířaty dorazil do Zoo Ústí nad Labem. Získal si přízeň chovatelů i návštěvníků, o čemž svědčí vítězství v anketě Zvíře roku 2009 a v ústecké zoo již zůstal.

S přibývajícím věkem samozřejmě přicházely i zdravotní problémy. Ferda měl nemocné srdce, trpěl dušností, těžkou artrózou páteře, a s tím spojenou poruchu chůze a koordinace pohybu. V poslední době se u něj začaly více projevovat poruchy chování typické pro seniory – třes končetin, mírné kognitivní poruchy a náladovost. „Dlouhodobě mu byly podávány podpůrné léky a analgetika, dostával přírodní geriatrika zpomalující starobní poruchy chování, ale v posledním týdnu se problémy výrazně zhoršily,“ upřesnila veterinární lékařka Jana Matoušková.

Stejně jako u člověka, tak i u zvířete nastane čas, kdy lékařská medikace přestane stačit. Z tohoto důvodu se vedení zoo po konzultaci s veterinární lékařkou, zoology a chovateli rozhodlo, že další udržování při životě vysokými dávkami léků by nebylo humánní a vystavovalo by jej zbytečnému utrpení. „Někdy nastane čas a nezbyde nic jiného než se zhostit zodpovědného přístupu chovatelské instituce – zajištění welfare zvířete po celou dobu jeho života, a to včetně jeho důstojného odchodu,“ uvedla ředitelka zoo Ilona Pšenková.

Odchodem Ferdy tedy Zoo Ústí nad Labem dočasně ukončila chov orangutanů. Poslední zvířata tohoto druhu – samice Ňuninka a její dcera Cantik odešly v roce 2022 do jiných zoologických zahrad. Cantik se zapojila do chovu v Zoo Rostock, kde se jí již podařilo odchovat mládě, Ňuninka našla domov ve francouzské Zoo Beauval. Orangutani bornejští patřili mezi tradiční a návštěvníky velmi oblíbené druhy ústecké zoo. Vedení zahrady již dříve přislíbilo, že se tento významný druh do Ústí nad Labem zase vrátí. Nový pavilon pro orangutany, který by měl v budoucnu vzniknout přebudováním stávajícího pavilonu Asijský prales, je zahrnut ve schváleném Plánu rozvoje zoo.