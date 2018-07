Zoopark prodává užovky a agamy, ústecká zoo zase velké želvy a trnuchy

Ústecký kraj /FOTO/ - Podkrušnohorský zoopark v Chomutově nabízí lidem k prodeji druhy, jejichž chov není příliš náročný. Stejná praxe je poměrně obvyklá i v dalších zoologických zahradách.

Terárium chomutovského zooparku se hemží novými přírůstky. Vylíhly se téměř tři desítky mláďat užovky amurské a jedenáct agam hardún. Protože všechna tu zůstat nemohou a jiné zoologické zahrady o ně neprojevily zájem, zoopark je prodává dalším zájemcům.

„Nabízíme hlavně užovky amurské, letos vylíhnutá mláďata agam už nejsou. Ještě se ale mohou vylíhnout další,“ uvedl chovatel Miroslav Brtnický. Jde o druhy, jejichž chov není náročný a zvládnout by je měli i méně zkušení chovatelé s dostatkem nadšení.

Užovky amurské jsou statní a žraví hadi původem z Dálného východu, kteří dorůstají až 180 centimetrů. Díky klidné povaze jsou mezi chovateli žádaní, zoo za ně žádá 500 korun. Agamy hardún, které jsou oproti tomu se svými 35 centimetry „drobci“, stojí 300 korun.

Ten, kdo má zájem o zdravá plazí mláďata z rukou prověřených odborníků, zprávu o prodeji přivítal s povděkem. „Očarovaly mě agamy, tak se rozhlížím, kde si nějakou pořídit. Když prodává zoopark, vidím v tom záruku, že mi nikdo nepodstrčí nemocnou ještěrku,“ vnímá výhody Jaromír Krejčí z Chomutova.

Obchod se zvířaty

Ozývají se ale také kritici, kteří vidí obchodování se zvířaty v režii zooparku jako nevhodné. „Něco jiného je to u chovatele, ale u zoo, která má mít status ochránce zvířat? Copak je to zverimex?“ namítla Jiřina Kalinová. „Chápu, že nejde o žádné tygry, ale přesto. Zajímal by mě klíč, jakým budou určovat, kdo bude jako chovatel vhodný,“ dodala.

Určitým klíčem je podle Brtnického komunikace. „Zkušení chovatelé, kteří se o mláďata zajímají, většinou pošlou i odkazy na své stránky či fotky z Facebooku. Začátečníci mají leccos načteno z internetu a pak se s nimi bavíme o vhodném teráriu a vybavení a dáme jim další informace,“ nastínil chovatel.

„Samozřejmě ale nikdo nemá záruku, jak to se zvířetem dopadne za půl roku či za rok. Nemůžeme vás přijet prověřit do Berouna,“ dodal. Srovnání se zverimexy odmítl.

Chomutovský zoopark nabízí přebytky některých svých mláďat už léta. Scénář je vždy stejný. Jakmile nemají zájem žádné jiné zoo, které jsou oslovovány přednostně, dostanou příležitost soukromí chovatelé.

„Samozřejmě to neznamená, že bychom prodávali zvířata napříč zooparkem,“ podotkl chovatel. „Většinou se jedná o některé druhy terarijních zvířat, kozy či ovce pro domácí chovy. Naposledy jsme inzerovali ovce quessantské,“ dodal.

Stejná praxe je poměrně obvyklá i v dalších zoologických zahradách. „Postupujeme podobně jako v Chomutově, a když nemá žádná zoo zájem, nabízíme některá mláďata prostřednictvím chovatelského časopisu či na burzách,“ uvedla mluvčí ústecké zoologické zahrady Věra Vrabcová.

„Jde hlavně o taková, která se dají běžně odchovat a nejsou náročná na chov: užovky, leguáni, tropické druhy žabek i ovečky,“ vyjmenovala.

Zkušení chovatelé tu ale příležitostně mohou přijít i k exotičtějším druhům. „Například k drápkatým opičkám tamarínům a kosmanům. Chovatel pro ně ale musí mít luxusní podmínky,“ upozornila mluvčí.

Podle zooložky Elišky Barcalové ústecká zoo v těchto dnech nabízí masožravé želvy uhlířské, které dorůstají i více než půl metru, a také trnuchu skvrnitou, což je rejnok. I ty vyžadují péči někoho zkušeného, který jim dokáže zajistit výborné životní podmínky. Donedávna byl k mání i papoušek šedý žako, považovaný za jednoho z nejinteligentnějších ptáků.