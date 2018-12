Zrádné sociální sítě. Politici na nich často přestřelí

Ústecký kraj - Politik snadno nabyde dojmu, že s ním všichni souhlasí, míní odborník.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Používají je Donald Trump, Vladimír Putin, ale třeba i mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček. Sociální sítě hýbou světem a sever Čech v tomto ohledu není žádnou výjimkou.

Jak silné a mnohdy zrádné dokáže být psané slovo, se nedávno přesvědčil i ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman. Když letos prezident Miloš Zeman opět mluvil v rádiu vulgárně, napsal Bergman v žertu na Facebook, že uložil školníkovi, ať prezidentovy portréty zahrabe do kompostu.

„Někteří mě za to oslavovali jako hrdinu, ale já jsem se jen ohradil proti sprostotě, což by mělo být ve společnosti úplně běžné,“ vysvětluje ředitel. Jeho slova se nelíbila vedení Ústeckého kraje, který gymnázium zřizuje. Radní dokonce zvažovali ředitelovo potrestání tím, že mu sníží odměny. Jak ale zjistila média, ředitel se naopak dočká rekordní prémie, radní mu odklepli téměř 100 tisíc korun.

Hejtman Oldřich Bubeníček uvedl, že ředitel svým výrokem sice školu poškodil, ale s jeho odměnami to nemá nic společného. „Radní, kteří původně požadovali, abych odměnu nedostal, se zřejmě zalekli další medializace,“ míní ředitel s tím, že oficiální stanovisko od kraje prozatím neobdržel.

ZA OPICE SE OMLUVIL

Neblahé zkušenosti se sociálními sítěmi mají i sami krajští politici. Třeba náměstek pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM), který na svém facebookovém profilu označil vloni během návratu z dovolené Egypťany za opice a ostudu civilizace.

Když se o jeho výrok začali zajímat novináři, svůj příspěvek smazal. Jak vyplývalo z vlákna příspěvku, Komínkovi asi vadilo, že musel na letišti zaplatit poplatek za kufry ve výši 60 eur. „Své vyjádření jsem psal v rozhořčení z okamžité situace. Mohl jsem reagovat samozřejmě umírněněji, a proto se za tyto výroky nyní omlouvám,“ sdělil tehdy Komínek.

Pozadu nezůstalo po letošních volbách ani vítězné hnutí ANO v krajském Ústí nad Labem. V prohlášení o ukončení povolebního vyjednávání s hnutím PRO! Ústí uvedlo v závěru facebookového příspěvku několik příčin. Mezi nimi například i to, že opoziční zastupitel Martin Krsek členy ANO údajně na schůzce urážel. Po vlně nevole ANO část příspěvku smazalo.

„Hnutí ANO nám na schůzce řeklo, že prý k nám nemůže mít důvěru, když jsme se separátně sešli s ODS, Sportovci a hnutím Vaše Ústí. Na to konto jsem reagoval, jak můžeme mít důvěru my k nim, když nám kádrují naše zastupitele. Slovo kádrovat se jich velmi dotklo, já si za ním ale stojím. Po městě se ovšem dodnes šíří dezinformace, že jsem týmu ANO na schůzce vynadal do estébáků, což není pravda,“ tvrdí opoziční zastupitel Martin Krsek (PRO! Ústí).

Primátor Ústí Petr Nedvědický (ANO) si ale stojí za svým. „Řekl, že hnutí ANO používá estébácké metody a kádruje jejich nominanty. Z mého pohledu to překročilo hranici. Řekli jsme si, že nebudeme jako oni, že se budeme dál chovat konzistentně a slušně. Tak jsme příspěvek upravili,“ reaguje Nedvědický.

Jak doplňuje poslankyně a ústecká zastupitelka Eva Fialová (ANO), formulace nebyla šťastná. „Mohlo se to napsat jinak,“ říká Fialová. Za unáhlené označila i to, že ANO do příspěvku napsalo, že v radě nechce 21letého studenta Lukáše Blažeje(PRO! Ústí). „Lukáš má za sebou řadu vyhraných sporů s městem Ústí, takže je mnohem úspěšnější a v některých ohledech schopnější než řada úředníků i starších politiků,“ je přesvědčen Krsek.

ILUZE SKUPINOVÉ SHODY

Proč někteří politici reagují výbušně na Facebooku a následně své výroky mažou, vysvětlil odborník na sociálně patologické jevy z ústecké univerzity Jiří Škoda.

„Psychologicky jde o percepční vadu, tedy poruchu vnímání, které se říká iluze skupinové shody nebo také efekt falešného konsenzu. Na sociální síti je každý obklopen skupinou svých přátel, kteří s názory daného člověka obvykle souhlasí. I politik pak snadno nabyde dojmu, že s ním souhlasí všichni, tedy nejen jeho přátelé na síti. Proto ta otevřená a leckdy kontroverzní vyjádření. Politici za ně sklidí nadšený potlesk od svých příznivců. Ti prozíravější časem zjistí, že celý svět se neskládá pouze z jejich příznivců a svá silácká vyjádření smažou,“ popisuje Škoda.