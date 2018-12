Ústecký kraj - Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK) musela zrušit další soutěž na nákup nových autobusů, které mají postupně přebírat výkony soukromých dopravců v Ústeckém kraji. Do soutěže na dodávku celkem 226 autobusů se nakonec nikdo nepřihlásil.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jan Braun

Zrušení soutěže vyplývá z informací na profilu zadavatele. Jedna z největších zakázek posledního roku zřejmě odradila zájemce hlavně krátkými dodacími lhůtami: první autobusy měl výrobce dodat do deseti měsíců po podpisu smlouvy, všechny do dvou let.

DSÚK už v létě zrušil jednu soutěž na pronájem autobusů antimonopolní úřad, teď ji ruší sama. V tendru firma poptávala až 90 autobusů o délce 10,5 metru, 71 dvanáctimetrových autobusů, 29 autobusů o délce 13 metrů a 36 patnáctimetrových. Objemem zakázky šlo o největší letos vypsanou soutěž na nové autobusy v Česku.

„Jedním z důvodů, proč se nikdo nepřihlásil, je naplněná výrobní kapacita výrobců autobusů, protože v současné době je poměrně velká poptávka po nových vozech, soutěží jiné kraje či velcí dopravci. Dopravní společnost Ústeckého kraje si i nadále chce nakoupit vlastní autobusy, o dalším postupu rozhodne Rada Ústeckého kraje na svém nejbližším zasedání,“ uvedla mluvčí kraje Magdalena Fraňková. DSÚK zatím jezdí s pronajatými autobusy, smlouvy má do poloviny příštího roku. Jak se jí podaří sehnat vlastní autobusy do začátku prázdnin, není jasné.

„S nadsázkou řečeno, roubovat socialismus na tržní hospodářství se dá velice špatně a tohle je přesně důkaz, že to nejde. Když budu chtít, aby mi někdo dodal během několika měsíců takto velké množství dopravních prostředků, tak je to nereálné. V Evropě je tlak na veřejnou dopravu obrovský, výrobci mají nasmlouvané zakázky na několik let dopředu,“ sdělil primátor Teplic a opoziční krajský zastupitel Hynek Hanza (ODS).

Ten je od začátku velkým odpůrcem vytvoření krajské dopravní společnosti. „Chtěl jsem, aby se jednotlivé oblasti kraje přesoutěžily za nových podmínek, které by respektovaly nařízení vlády, růst cen energií i pohonných hmot. Mohly by tak dál jezdit soukromí dopravci a bylo by to v pohodě,“ řekl Hanza.

Ústecký kraj je první, který po neshodách zejména se společností Busline (nyní TD Bus) šel cestou budování vlastního dopravce. Krajští zastupitelé vizi vedení kraje zřejmě věří: minulý týden schválili rozpočet, který počítá s navýšením výdajů na autobusovou dopravu o 42 %. Současně radní už dříve schválili ručení za úvěry DSÚK až do výše jedné miliardy.

„Rozpočet s očekávaným nárůstem nákladů na autobusovou dopravu je připravený tak, aby odrážel situaci na dopravním trhu v Ústeckém kraji, tak aby ceny dopravy reflektovaly situaci v celé republice, odrážely nárůst mezd řidičů a dalších pracovníků v dopravě, cen pohonných hmot, pronájmů a dalších nákladů,“ doplnila Fraňková.