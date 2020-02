Na situaci upozornila po desáté hodině oznamovatelka strážníky městské policie. Ti ihned vyrazili na místo, kde skutečně našli asi tříleté děvčátko s oznamovatelkou. "Nikde v okolí se nenacházeli ani rodiče, ani nikdo, kdo by měl malou holčičku v té době na starost," uvedl Jan Novotný, zástupce ředitele ústecké městské policie.

Jeden ze strážníků holčičku zabalil do svetru a uložil ji do služebního vozidla, aby se dítě zahřálo a neprochladlo. "Strážníci se snažili zjistit, jak se holčička jmenuje a kde bydlí, ale to se jim kvůli věku dítěte nepodařilo zjistit. Vzhledem k tomu, že se k dítěti nikdo nepřihlásil a ani ji v okolí nikdo nepostrádal, byla dívenka hlídkou převezena na Magistrát města Ústí nad Labem na odbor sociálně právní ochrany dětí," popsal Novotný.

Pátrání po rodičích dítěte pokračovalo a po necelé hodině oznámili policisté ze Všebořic, že už našli matku. Ta potvrdila, že se jí holčička ztratila. Pak byla dívenka předána matce.