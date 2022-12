Do nepříjemné situace se v pondělí 19. prosince dostal malý chlapec z Krásného Března. Ztratil se a promrzlý, jen v mikině, si nevěděl rady. Ústecké strážníky zavolala na pomoc oznamovatelka do Děčínské ulice k čerpací stanici MOL v odpoledních hodinách.

"Jednalo se o osmiletého chlapce. Ten hlídce sdělil, že byl s partou kamarádů v centru města a kamarádi před ním utíkali na Střekov, kde se po chvíli ztratil a nedokázal se dostat zpět domů," popsal situaci Jan Novotný, zástupce ředitele Městské policie Ústí nad Labem.

VIDEO: Pět metrů za pět minut. Tak se Severočeši popasovali s ledovkou

Strážníci chlapce převezli na svou služebnu. Když zjistili totožnost rodičů, naskytl se však další problém. "Přesto, že se jednalo o poměrně rozvětvenou rodinu, žádného příbuzného se hlídce nepodařilo kontaktovat," uvedl Novotný s tím, že následoval telefonát Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Ten poskytl číslo na dalšího člena rodiny. Volaný se tentokrát ohlásil a sdělil, že matka svého syna již postrádá.

Následná doprava hocha služebním vozem k matce byla otázkou okamžiku. Případem se ale bude nadále zabývat OSPOD.

Když se člověk rozhodne žít na ulici, postaráme se o něj, říká vedoucí azylu

Druhý případ, který strážníci řešili, byl ještě mnohem vážnější. Naznačuje zanedbávání dětí matkou na Severní Terase.

"Na tísňovou linku městské policie telefonoval oznamovatel s tím, že má při sobě nezletilé dítě, kterému matka odešla neznámo kam," vysvětlil zástupce ředitele městské policie.

Hlídka opět vyrazila na místo, do Višňové ulice, a muže kontaktovala. "Uvedl, že u sebe nechává již tři měsíce přespávat kamarádku s dcerou, které je osm let a její matka se o ni řádně nestará. Dle jeho vyjádření se žena po večerech toulá venku, užívá drogy, pervitin, na telefonní hovory mu nereaguje a on si již nepřeje, aby u něho dotyčná matka s dcerou dále pobývaly," popsal smutnou situaci Novotný.

Podle oznamovatele za "spolubydlící" neustále přicházejí návštěvy, dle jeho názoru narkomani, a to především v nočních hodinách, kdy dělají nepořádek po domě. "Matka prý o dceru nejeví zájem a je jí v podstatě jedno, co s dcerkou bude," slyšeli strážníci od muže. Ten slíbil, že se ještě jednu noc o dívenku postará.

Také v tomto případě byl o situaci spraven OSPOD, který věc bude řešit.