Ale ani to nestačí. Pacienti pak místo kvalitní péče přijdou na zubní pohotovost, ale to už bývá často pozdě a ošetření končí injekcí proti bolesti a vytržením zubu. Svou roli v tom obvykle sehraje i řada nepřesností nebo mýtů v péči o chrup, nebo rezignovanost pacienta, který dlouho hledal a když nenašel, prostě hledat přestal.

Své o tom ví například Jaroslav Hynek ze Střekova. „Byl jsem do roku 2003 voják z povolání a v armádě jsem měl dostupnou veškerou potřebnou lékařskou péči včetně zubaře. Když jsem odešel do výsluhy, hledání zubaře mi trvalo asi tři měsíce. Marně. Nakonec jsem si řekl, že doprošování je pod mou úroveň. Bral jsem to jako ponižující nevděk. Dnes mám řadu kazů, o dva zuby jsem přišel a řeším to všechno na pohotovosti. Snažil jsem se najít zubaře a doufal, že po dvaceti letech to bude lepší. Marná snaha. Když jsem je nepřemluvil sni při desátém telefonátu, poslal jsem sestru do háje, praštil se sluchátkem a zase jel večer na pohotovost,“ pokrčil bezradně rameny.

Pohotovost není ambulance

Jenže stomatologická pohotovost není klasická ordinace, má lidem jenom ulevit od nejhoršího utrpení. Potom je třeba dojít na klasické ambulantní ošetření ke svému zubnímu lékaři. Krajská zdravotní, akciová společnost vlastněná Ústeckým krajem a zastřešující krajské nemocnice, zřizuje pouze stomatologickou pohotovost v ulici Mírová a to v pátek od 16 do 19 hodin. O sobotách a nedělích a o svátcích je pak v provozu od 8 do 18 hodin. „Není to klasická zubní ordinace, ale skutečně pouze pohotovost. Ostatní si musí pacient domluvit u svého stomatologa,“ připomněla mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová.

Jenže stomatologa hodně lidí není schopných v Ústí sehnat. Když to zkusí, většinou se skutečně dočkají odmítavých odpovědí s odkazem na plný stav. Ordinace Dendido to rovnou uvádí na webu, podobně má plno Martin Bechynský nebo Vaše zubní centrum: „Bohužel je málo lékařů. Spousta jich zestárla a odešla do důchodu. Bohužel za ně není žádná náhrada a pacientů je velké množství. Není to tady na severu žádná sláva,“ poznamenala sestra právě z této ordinace. „Musíte to zkoušet, aktivně hledat svého zubaře,“ radila.

Jistou naději dává z oslovených ordinací například Enta Dent na Střekově. „Opravdu máme úplně plno. Ale vyzkoušejte to v květnu, to budeme mít dva nové zubaře,“ slibovala do telefonu sestra.

Využít toho chce i bývalý voják z povolání Jaroslav Hynek, který líčil své trable se zubaři před dvaceti lety a v současnosti. „Děkuju za tip, já mám fakt se zuby dost trable. Určitě si to napíšu do diáře a zkusím zavolat. Zkoušet to ale čas od času nepřestanu ani jinde, když budu mít náladu,“ dodal.