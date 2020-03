„Z důvodu nynější situace s koronavirem a nedostatku bezpečnostních pomůcek jsme nuceni omezit provoz, a to pouze na bolestivé případy. Pondělí až pátek od 8 do 9.30 hodin.“ Podobná sdělení, jako je toto od ústecké stomatologické ordinace 3Mdent, nemile zaskočila většinu Ústečanů, kteří měli namířeno k zubaři. Stomatologické ordinace navíc odkládají naplánované zákroky v souladu s vládními doporučeními.

Jako například krásnobřezenský Tomadental, který drží jenom pohotovost, a to výhradně pro své klienty. „Jsme na tom velice špatně. Dostali jsme od Ústeckého kraje pouze nějaké roušky a žádné respirátory. Sedm respirátorů nám dodala ústecká stomatologická komora, ale to ani není respirátor, spíš něco takového, co máte na stavbě proti prachu,“ vylíčil šéf ordinace Tomáš Kolovecký.

Ještě hůř na tom prý je podle svého jednatele Jana Čáky Vaše zubní centrum. I to obdrželo roušky od kraje a respirátory od profesní komory. „Nafasovali jsme padesát jednorázových roušek a patnáct respirátorů vyššího typu na sedm ambulancí, stejně jako ostatní kolegové třeba na jednu. Nám to vydrží na týden a půl provozu,“ poznamenal Čáka s tím, že kdyby se nezásobili v předstihu, museli by skutečně zavřít.

Také Vaše zubní centrum muselo omezit provoz svých ambulancí na čas od 8 do 15 hodin.

O stejném omezení provozu se dozvěděli i klienti dalšího poskytovatele zubařských služeb, ordinace Enta-dent. „Veškeré ochranné pomůcky máme, ale provoz jsme zkrátili na dobu od 7 do 17 hodin každý pracovní den,“ informovaly recepční.

O víkendu mohou Ústečané s bolestí zubů zajít na pohotovost do Mírové ulice na Severní Terase. Jak vysvětlil vedoucí zubní lékař Josef Karban, ordinuje se zde v pátek od 16 do 19.30, o víkendu a ve svátek od 8 do 17.30. „Zdravotnický personál během služby či výkonu používá standardní ochranné pomůcky spolu s respirátorem,“ uvedl Karban.

Zdrojem ochranného materiálu, který kraj dodává poskytovatelům zdravotních služeb, byla i část zásilky zabavené minulý týden v lovosickém skladu. Majitel zásilky s ní měl údajně spekulovat. „I když se zdá, že bylo materiálu hodně, požadavky ze strany odběratelů jsou mnohonásobně vyšší, a proto doufáme v brzkou zásilku od státu. Tyto získané prostředky pomohly uspokojit alespoň ty nejnutnější a nejpalčivější požadavky v první vlně a pro nejbližší dny,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček. Později se však ukázalo, že část zásilky byl dar určený pro Číňany žijící v Itálii.