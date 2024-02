V historických kulisách autentické vesnice v Českém středohoří v těchto dnech natáčí kromě jiných herců i Matěj Hádek. Oblíbený herec do Ústeckého kraje zase až tolik nezajíždí. Ale i tak i tady několikrát točil, mimo jiné Jana Husa. Jak se svěřil Deníku, svéráznou přírodu kolem Ústí, Litoměřic a Děčína má rád. „Je to vždy pěkný pohled, když na cestě z Prahy minu Slaný a vidím tu krajinu sopečného původu. Je to až mystické, to v republice všude nemáme, to se mi strašně líbí,“ popsal Hádek s tím, že konkrétně Zubrnice považuje vyloženě za krásné.

„Musí tu být parádní jaro. Pán od zdejší muzeální železnice mi už říkal, ať vezmu rodinu, v Ústí sednu na motorák a zajedeme sem vláčkem na výlet,“ dodal herec.

Lokace v Zubrnicích se líbí také představitelce hlavní dětské role v připravovaném filmu Elišce Dytrychové. Pro 15letou skautku z Prahy jde o vůbec první roli. „Mamka mě upozornila na casting a že je to ideální příležitost pro skauty. Tak jsem si říkala, že bych to zkusila. Vyšlo to, jsem ráda, že tu můžu být a točit,“ vyznala se Eliška. Casting na dětské role do filmu byl podle tvůrců dlouhý a náročný.

„Vybírali jsme, aby to nebyly městské typy. Aby to byly děti do nepohody, aby se nebály zvířat, zimy, aby vydržely bez mobilu,“ vylíčil režisér Ján Sebechlebský. Ten oceňuje Zubrnice s jejich skanzenem jako vynikající lokaci pro natáčení jeho snímku z období druhé světové války. „Máme tu pohromadě školu a třídu z té doby i nádraží a ještě venkovskou stodolu a chalupu,“ pochvaluje si režisér.

V KINECH FILM BUDE NA VÝROČÍ KONCE VÁLKY

Film Tichá pošta nabídne už příští rok v kinech dojemný příběh z Krkonoš. Tam se na samém sklonku druhé světové války skupina dětí rozhodne zachránit sestřeleného francouzského pilota.

„Ta doba byla zlá. Ale i v ní měl člověk šanci zachovat se lidsky. Dospělí někdy vědí, co by měli udělat, ale mají strach. Naopak děti nad tím moc nepřemýšlejí a jednají. Z pohledu dospělých to mohlo být i hloupé, ale někomu to mohlo zachránit život,“ popsal režisér. Scénář filmu vychází z novely spisovatele Jiřího Stránského, kterému v komunistickém lágru v 50. letech skutečný příběh dětského hrdinství za války vyprávěl spoluvězeň.

V Českém středohoří, dokonce na stejné historické trati, filmaři nejsou poprvé. Legendární Páni kluci se točili v Levíně už v 70. letech, daleko později se pak točili Rebelové přímo v Zubrnicích na nádraží. „Šotouši“ jsou štábu k ruce. „Snažíme se filmařům pomoct, aby to odpovídalo době protektorátu,“ popsal Radek Kubala ze Zubrnické museální železnice, která tvůrcům nejen propůjčila trať, ale zajistila i parní lokomotivu. V Ústeckém kraji bude štáb pracovat 10 z 32 natáčecích dnů nejen v Zubrnicích, ale ještě v Krušných horách a Terezíně.

„Snímek vstoupí do kin 27. února 2025, v roce významného výročí osmdesáti let od konce druhé světové války,“ dodává Barbora Hyšková z Filmové kanceláře Ústeckého kraje, která tvůrcům pomáhá s natáčením.

Zdroj: Deník/Jan Pechánek