Parní motorový vůz M124.001 vyrobila v roce 1903 smíchovská továrna Ringhoffer pro místní dráhu Česká Lípa - Kamenický Šenov. V roce 1905 byl do vozu vestavěn nový kotel soustavy Allison-Komarek, díky kterému se vůz stal provozně spolehlivým a dostatečně výkonným. Nejvíceje spjat s tratí Opočno - Dobruška, kde s přestávkami jezdil od roku 1910 až do roku 1946.

„O dva roky později se stal majetkem Národního technického muzea a po několik desetiletí byl ozdobou dopravní expozice v hlavní budově muzea v Praze na Letné. V letech 2005 až 2006 byl Komarek opraven v ŽOS České Velenice a do roku 2011 provozován Muzeem ČD v Lužné u Rakovníka. Oprava do plně provozního stavu pak byla provedena v letech 2015 až 2016 pod taktovkou Národního technického muzea v Železničním depozitáři NTM v Chomutově. Parní motorový vůz Komarek se pravidelně zúčastňuje historických jízd v okolí Chomutova a dalších veřejných jízdách,“ vysvětlil mluvčí spolku provozujícího muzeální trať Radek Kubala.

Mimo to neustále pokračuje rozšiřování a zvelebování železnice. Začátkem srpna například spolek zval na veřejnou brigádu do Úštěka, kde bylo potřeba upravit skladiště. Dopravu na akce zároveň posiluje historický autobus, lze nahlédnout do původní parní vodárny adalší.