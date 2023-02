Z autobusu přijíždějícího z Ústí nad Labem se v sobotu v Zubrnicích vyhrnulo několik desítek cestujících. Už na zastávce na ně čekaly karnevalové masky. Noví návštěvníci masopustu tak hned po příjezdu dostali na tvář červené srdíčko namalované rtěnkou. To proto, aby v civilním oblečení alespoň trochu zapadli do karnevalového veselí. Na grilu se ohřívaly jitrnice a ve sklenkách se blýskala slivovice. Masopust už od rána získával na síle.

Podle prodaných vstupenek prošly letošním masopustem v Zubrnicích stovky návštěvníků.Zdroj: Deník/Topi Pigula

Návštěvníci akce se už v jedenáct dopoledne počítali ve stovkách. „Zatím máme prodáno zhruba 400 vstupenek,“ odhadl Jiří Suchánek, který prodával vstupenky na hlavní pokladně. „Máme ale ještě na dolním konci vesnice další pokladnu, takže co říkám já, není definitivní počet,“ upozornil Suchánek. U druhé pokladny stála jednadvacetiletá brigádnice Tereza Pizingerová. Její část byla výrazně méně vytížená, protože ze směru od historické železnice, kde není autobusová zastávka, moc lidí nepřicházelo. „Zatím jsem prodala kolem padesáti lístků,“ odhadla podle čísel vstupenek.

Přestože vstupné bylo pouhých padesát korun, našli se i lidé, kteří vstupenku odmítli zaplatit. „Nic jim nedám,“ rozčilovala se dáma středního věku poté, co byla upozorněna, že skanzen je zpoplatněn.

Makové koláče i koblížky

Zatímco venku bylo potřeba se zahřát medovinou nebo pohybem, uvnitř se v původních pecích pekly ručně dělané koláče a koblížky. To mimo jiné znamenalo příjemně vyhřáté světnice v historických domech zubrnického skanzenu. „Přece jen je chladno, poznáme to podle toho, že nechce kynout těsto,“ poznamenala pekařka Gita Nováková.

Kdo neměl masku, mohl si ji koupit přímo na místě.Zdroj: Deník/Topi Pigula

K dostání byly nejen makové koláče, ale i koblížky. „Koblihy s mákem, to jsem snad ještě neměla, ale jsou vynikající,“ poznamenala Petra Nováková, která si s partnerem udělala do Zubrnic cílený výlet.

Tradice zubrnického masopustu se táhne už desetiletí. „Já jsem tady od mala, a pokud si pamatuji, tak byl vždycky,“ zavzpomínala Tereza Pizingerová. „Původně šlo o místní akci určenou pouze pro občany Zubrnic. Začala v 90. letech, ale od roku 2010 je to i pro veřejnost,“ řekla zástupkyně ředitelky zubrnického Muzea v přírodě Lenka Pfeiferová, která se v masce účastnila průvodu a zaskočila i v pokladně.

Masopust není maso – půst

Přestože ve slově masopust je slyšet jak maso, tak půst, nejedná se o žádný vegetariánský svátek, během něhož by se nesmělo požívat maso. Naopak se jedná o čas hodování a zabijaček. Samotný masopust by měl trvat tři dny až do Popeleční středy. Teprve pak se lidé až do Velikonoc mají začít uskromňovat a postit. Ovšem předtím je nutno se řádně posilnit, takže příprava na masopustní oslavy tradičně začínala již ve čtvrtek před masopustní nedělí. Běžná byla zabíjačka a podle pověr měli během „tučného čtvrtka“ lidé jíst co nejvíce masa a mastných jídel.