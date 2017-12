Žukovovu ulici čeká průzkum podloží. Potom rekonstrukce

Ústí nad Labem - Ústí zainvestuje do dalších oprav silnic a chodníků přes 12 milionů korun.

Oprava silnice, ilustrační foto.Foto: Deník / Pech Karel

Nejhorší silnice ve městě? V Žukovově ulici přes bývalou Setuzu na Střekově. Zdatně jí konkuruje „polňačka“ s utrženou krajnicí vedoucí z Novosedlického náměstí na Novou Ves ve stejném městském obvodu. Obě čeká geologický průzkum. Ústečtí radní nadto dali další miliony korun na rozsáhlé opravy vozovek i v dalších obvodech.



Střekované kvůli oběma silnicím v minulosti sepsali petice. Naposledy tento rok, jednu kvůli Žukovově ulici v létě, druhou kvůli Novoveské na podzim. Obě podepsaly stovky lidí.



„Nevím, jestli má smysl neustále opakovat, jak dlouho se o ty silnice nikdo nestaral, kromě občasných záplat asfaltu, když už to jinak nešlo. Jsem zvědavý, co budou na městě dělat, až se všichni seberou a budou chtít náhradu zničených podvozků na autech,“ rozčílil se jeden z místních řidičů Emil Císař.

Podle vedení města je ale kompletní rekonstrukce obou komunikací na dohled. „Zadali jsme geologický průzkum podloží obou silnic. Na Novosedlickou už začal. Bohužel se to protáhlo, jelikož bylo velmi těžké geology sehnat. Jsou velmi vytížení. Teprve po výsledcích průzkumu bude možné vypracovat projektovou dokumentaci,“ slíbil náměstek ústecké primátorky Pavel Dufek.

Kromě Střekova se týká zadání průzkumu i silnice v Mezní ulici, která obkružuje sídliště na Severní Terase od Masarykovy nemocnice k okružní křižovatce.

Střekovská starostka Eva Outlá vysvětlila, že magistrát několikrát žádali, aby se obě silnice dostaly do zásobníků investic. „Alespoň na zpracování dokumentace. Žukovova už tam je,“ poznamenala Outlá.



K tomu náměstek Dufek podotkl, že i kdyby silnice v zásobníku nebyly zapsané, nehraje to žádnou roli, protože radní s jejich rekonstrukcí skutečně počítají. „Bylo by divné, kdybychom s tím nepočítali, na Střekově bydlí i primátorka Věra Nechybová. Jen to musíme udělat pořádně,“ slíbil.

V Předlicích v centrálním městském obvodu by měla začít na jaře stavba kruhové křižovatky ulic Tovární a Majakovského. „Už to ale mělo dávno být,“ poznamenal místostarosta centra Karel Karika. Ten upozornil i na katastrofální stav silnic ve Vaňově. „Potřeba je řešit i neexistující silnici v Hostovicích. Tady jsou rodinné domy, kam nevede pořádná cesta,“ líčil Karika.

Mimo to radní vyhlásili veřejné zakázky na velkoplošné obnovy vozovky v Bělehradské ulici od Rooseveltovy po Malátovu ulici za 4 miliony korun. Další velkoplošná oprava za 6,3 milionu čeká vozovku v Rabasově ulici. „Tato oprava je rozdělena do čtyř na sebe navazujících úseků tak, aby sem mohli řidiči přijet a zaparkovat,“ popsala mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.

Následují velkoplošné opravy vozovek a chodníků v Zahradní ulici za 1,9 milionu korun. „Veřejné zakázky na opravy silnic a chodníků dosahují celkové výše 12,7 milionu korun,“ dodala Macová.