Podle ředitelky školy Jaroslavy Pšeničkové je vysvětlení zlevnění velmi prozaické. Nestojí za ním žádný sponzor, dokonce ani dotační program, nebo mimořádný příspěvek od zřizovatele.

„Naše škola vyučuje hru na hudební nástroje také na odloučeném pracovišti ve Velkém Březně, které mělo poplatek nižší, než jsme měli pro externí žáky v Krásném Březně. Na radu školní inspekce jsme přistoupili na sjednocení poplatku tak, aby byl všude stejný,“ vysvětlila Pšeničková.

Ústí navýšilo odměny ředitelům škol ve vyloučených lokalitách

Zároveň to ale znamená, že pro někoho se cena sice snížila, pro jiné zase vzrostla. Zlevnění školného se totiž týká jen těch, jejichž děti sem chodí jako „do kroužku“ a normálně se učí na jiné základní škole než v Husově ulici.

Pro ty, které sem docházejí jak na běžnou výuku, tak i do „zušky“ naopak cena vzrostla. Doposud rodiče za ně platili 800 korun za půl roku, nyní si připlatí stokorunu.

„Mohlo to být i horší“

Rodiče to mrzí, ale zároveň si uvědomují, že jinde by museli platit každého půl roku ještě o 40 procent vyšší poplatek. „Nic s tím nenadělám, ale kluk se chce učit na kytaru a docela mu to jde. Tak ho nebudu brzdit a dopřeji mu to. Mohlo to být i horší. Snad se časem situace zlepší, můžeme jen doufat,“ myslí Miroslav, rodič jednoho z žáků školy.

Podražit musely i další umělecké školy a rodiče tu dokonce platí víc než v ZUŠ Husova, kterou zřizuje město Ústí. Ovšem mzdy pro zaměstnance ZUŠ hradí stát přes Ústecký kraj. Ten do toho ale prakticky nemůže zasáhnout.

OBRAZEM: Klasika i metal. Mladí bubeníci z Ústecka soutěžili v Chabařovicích

Naopak přímo kraj zřizuje v Ústí ZUŠ Evy Randové a třeba i ZUŠ Neštěmice. „Pokud v Krásném Březně platí 900 za pololetí, tak jsou zhruba na polovině oproti nám. My jsme museli zdražit o stovku, teď máme 1 850 korun za půl roku ve všech vyučovaných nástrojích. Promítla se do toho inflace. Náklady vzrostly úplně na všech vstupech,“ potvrdil ředitel ZUŠ Evy Randové Marek Korbélyi.

Zdražit ostatně musela podle své ředitelky Jindry Stolleové i ZUŠ Neštěmice. „Co jsem nastoupila, museli jsme zdražit školné jen jednou, a to začátkem tohoto školního roku o 200 korun na 1 700 za půl roku,“ posteskla si.

Pro srovnání, v Chabařovicích ZUŠ zdražila školné o 150 korun individuální výuku a skupinovou o 200. Což u hudebních nástrojů například znamená na půl roku nově patnáct stovek. „Nemuseli jsme zdražovat nějakých deset let,“ poznamenala k tomu ředitelka této „zušky“ Táňa Karešová.

Program pro nadané

Krajská radní Jindra Zalabáková, která má na starosti školství, potvrdila, že i z těchto důvodů založili program pro nadané děti. „Pořád je ale ještě v plínkách a učíme se s ním zacházet. Vyčlenili jsme na něj tři sta tisíc korun, v programu jsou dvě střední školy. Peníze mají pomoci s pomůckami právě těm výjimečně talentovaným dětem, jejichž rodiče jsou na tom finančně nepříliš dobře. Jakmile se to naučíme a zjistíme, co je potřeba, rozšíříme program i na další školy, včetně základních,“ vysvětlila.

Střední škola, 50. léta a spousta muziky. Mladí z DDM Ústí zahráli Pomádu

Drahota zasáhla i školský sektor. Zdražit alespoň o minimální částku musel dokonce i Dům dětí a mládeže (DDM). Poplatek tu činí o stokorunu víc, tedy celkem 1100 na rok.

„Kvůli energiím jsem lehce zdražili už na začátku školního roku. Tak, abychom to ustáli a zároveň to nezatížilo rodičům peněženky,“ sdělil ředitel DDM Jan Eichler.

Jinak třeba mají příměstské tábory za patnáct, sedmnáct stovek. Tak jako v minulosti. V jiných městech stojí i o tisíc korun více. „My na to ale využíváme dotace,“ dodal.

Kroužky prodražují pomůcky

Na druhou stranu, zdražit museli některé kroužky v DDM, a to hlavně kvůli cenám za pomůcky, které jsou na to potřeba. Například trenérka taekwondo Veronika Moravcová, která využívá zdejší tělocvičnu jako dojang, musela zvednout poplatek ze 700 na celou tisícovku za půl roku.

„Bohužel, vzrostla cena pomůcek a náčiní, které při tréninku používáme. Nedalo se nic dělat,“ povzdechla si.

Drahota samozřejmě ovlivnila například i kupní sílu dvoutisícového finančního příspěvku, který město Ústí nad Labem každoročně posílá školám pro čerstvé prvňáčky. Připravený ho má i letos a podle primátora města Petra Nedvědického (ANO) ve stejné výši.

„Bohužel jsme při přípravě rozpočtu netušili, že zdražování dopadne opravdu na všechny oblasti, včetně cen školních pomůcek. Proto bedlivě jejich vývoj sledujeme a bude-li to potřeba, lze ho navýšit operativně, dle momentální situace, která bude na trhu panovat,“ dodal.