Celkem sedm ulic a stovky rodin v Neštěmicích se ve středu dopoledne ocitly bez dodávek vody. Severočeské vodovody a kanalizace (SČVK) totiž v ulicích Akátová, Pod Úvozem, Tři Kříže, Na Výšině, Dubová, Hluboká a Sibiřská opravovaly vodovod.

Ačkoliv odstávku podnik oznámil dopředu, místní lidi rozladilo, že nepřistavil cisternu. Argumentovali koronavirovou krizí, kdy děti nechodí do školy a senioři téměř nesmí na ulici. Obrátili se dokonce na manažera, který má odstávku na starosti, ale dostali odmítavou odpověď.

„Chápeme, že tu práci je potřeba udělat. Ale když jsme v krizi, tak by to snad jednou mohli opravit přes noc, určitě by to bylo možné přeplánovat. Nechápu, co tomu brání, myslím, že to je jen o chtění a vstřícnosti,“ myslí si zdejší obyvatel Vlastimil Žáček.

Právě on kontaktoval firmu s dotazem, zda by to bylo možné. Manažer společnosti Karel Eminger mu odpověděl, že právě s ohledem na současnou situaci se SČVK snaží plánované odstávky dodávek pitné vody omezit jen na ty nejnutnější. „I ty se snažíme co do délky odstávky a rozsahu postižené oblasti minimalizovat,“ napsal.

Některé jsou však prý potřeba proto, aby mohly vůbec pokračovat aktuální rekonstrukce vodovodních řadů, na které navazují práce dalších stavebních subdodavatelských firem.

Mluvčí SČVK Iveta Kardianová k tomu doplnila, že nezbytně nutné odstávky oznamují s dostatečným předstihem, aby se na ně mohli lidé připravit. „Vodovod, o kterém mluvíme, je značně poruchový. Dobu odstávky ale omezujeme na co nejkratší dobu, aby se lidé nemuseli shlukovat u kohoutku cisterny, to by nebylo hygienické,“ vysvětlila.

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody informovalo, že bude trvat od půl deváté ráno do půl jedné. SČVK podle vyjádření mluvčí Kardianové napouštěly vodovod o půl dvanácté, tedy v hodinovém předstihu.

S tím ale místní nesouhlasí. „Kolem čtvrt na dvě nám voda ještě netekla. Cisternu bych tedy uvítala, mít vodu v hrnci od rána není nic moc,“ poznamenala další z místních obyvatelek, která si ale přála zůstat v anonymitě.

Starostka Neštěmic Yveta Tomková vysvětlila, že podle zákona cisternu musí vodárny přistavit, pokud by odstávka trvala přes šest hodin. „Provozovatel vodovodu má povinnost informovat jen odběratele. My se to nedozvíme. V případě problému se na nás lidé mohou obrátit a my jim pomůžeme. I v případě, že by dělníci po sobě nechali nějaký nepořádek. Ten musí uklidit,“ dodala.