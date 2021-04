S jednoduchým projektem přišla Základní škola Vinařská (konkrétně Marcela Bromová, Lukáš Mistecký), pomocnou ruku nabídl Magistrát města Ústí nad Labem (Rostislav Rokos). „Vytvořili jsme 14 úkolů zaměřených převážně na všeobecnou fyzickou kondici a koordinaci. Věříme, že vám úkoly zpříjemní pobyt v přírodě a nabídne i jiné trávení volného času,“ uvedla škola na své webové stránce.

Spolupracovník Deníku nyní prošel celou cestu. Chválil čistý les a nápad, kroutil hlavou nad odhozenou plynovou lahví nedaleko vodojemu. Cedule s pořadovým číslem jedna je nedaleko lavičky (odbočka vlevo na horizontu kopce nad Všebořicemi ). Úkoly nejsou náročné, pokud je poctivě splníte, uděláte něco pro své zdraví. Bohužel, několik cedulí už bylo poškozených.

„Jsem rád, když se kolem Střížáku něco děje. Také jsem si všiml, že vrchní část lesa u vysílače je uklizená, suché, nebezpečné stromy šly k zemi, nové jsou vysazovány. Nevadí mi cyklisté, rybáři, běžci, pejskaři. Hlavně, když po sobě uklidí,“ svěřil se Pavel Ungrád.

Původně si prý myslel, že modré cedule jsou k nějakému závodu. „Pak mi kluk vysvětlil, že je to trvalá záležitost. Proč ne, děti to zaměstná, procházka je to solidní,“ dodal Pavel Ungrád a šel vyhlížet míchačku. Bednění měl už hotové.

„Momentálně kopu základy pro opěrnou zeď nad ohništěm. Trochu to srovnám, potom tam přijdou dva nové stoly. Romantika s buřtem na klacku se neomrzí. Stále věřím, že hospůdka Pohoda svou šanci ještě dostane," řekl odhodlaně.

O víkendu má mýt teplo, tak vyzkoušejte Sportovní stezku - Střížovický vrch 2021.

Miroslav Vlach